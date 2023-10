« Les gens sont en train de paniquer! » dit Georges Aoun, de l’agence « Uniglobe Voyages Lexus », dont les bureaux se trouvent dans le centre-ville de Montréal. Selon lui, près de 250 de ses clients qui se trouvent à l'heure actuelle au Liban ont de la difficulté à trouver des vols de retour vers le Canada.

Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre, les affrontements sont quasi quotidiens à la frontière israélo-libanaise, dans le sud du pays, et ont déjà fait 22 morts, suscitant des craintes de voir le puissant Hezbollah pro-iranien ouvrir un nouveau front à partir du Liban.

Mercredi soir, le gouvernement canadien a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour le Liban (Nouvelle fenêtre), appelant ses ressortissants à éviter tout voyage vers Beyrouth en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, des troubles civils, du risque accru d’attentats terroristes et du conflit armé en cours avec Israël .

Le gouvernement exhorte aussi les Canadiens et résidents permanents qui sont plus de 15 000 à se trouver en ce moment au Liban à quitter ce pays frontalier avec Israël tant que des vols commerciaux sont encore offerts.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale libanaise, la Middle East Airlines (MEA), a annoncé vendredi qu’elle va réduire de moitié ses vols en raison de la situation.

À partir de dimanche, nous allons fonctionner avec environ huit avions sur un total de 22 appareils commerciaux , a dit son PDG , Mohammad al-Hout. Il a également indiqué qu'à partir de samedi soir, la MEA allait mettre à l'abri une dizaine d'avions dans des pays voisins, dont Chypre, la Turquie ou encore le Qatar.

Le souvenir de la guerre israélienne contre le Liban en juillet 2006 est encore bien vif chez plusieurs Libano-Canadiens. L’aéroport international de Beyrouth avait été l’une des premières cibles de l'armée israélienne lors de ce conflit qui a duré 33 jours.

Situé dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite Hezbollah, il s’agit du seul aéroport opérationnel dans le pays. Le Canada avait pu évacuer à l’époque près de 15 000 de ses ressortissants par voie maritime – une opération qui a coûté environ 94 millions de dollars au gouvernement canadien.

Une photo prise à partir de la ville d'Adaisseh, dans le sud du Liban, montre la clôture séparant la frontière entre le Liban et Israël, le 30 août 2023.

Il y a eu un effet de panique chez les voyageurs qui se trouvent au Liban après l’avertissement lancé par le gouvernement du Canada, surtout parce que plusieurs d’entre eux se souviennent encore de la guerre de 2006 et ont peur que les autorités canadiennes ne puissent pas les évacuer, comme cela avait été le cas il y a 17 ans.

Mais vendredi, le major-général Darcy Molstad, commandant adjoint du Commandement des opérations interarmées du Canada, a indiqué que des officiers militaires canadiens se trouvaient déjà au Liban, en Israël, à Chypre et en Grèce afin de préparer une éventuelle évacuation de civils, si nécessaire.

Selon M. Aoun, l’une des principales difficultés pour les Libano-Canadiens qui souhaitent rentrer au Canada est le manque de places disponibles dans les avions commerciaux en partance de Beyrouth, plusieurs compagnies aériennes ayant annulé leurs liaisons vers la capitale libanaise, à l'instar de l'allemande Lufthansa ou de l'helvétique Swiss Airlines.

À part le Canada, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, la France et la Belgique ont eux aussi mis en garde leurs ressortissants contre tout voyage au Liban.

Le manque de vols commerciaux offerts entraîne ainsi une hausse considérable des prix des billets d’avion, et les voyageurs qui modifient leurs réservations doivent débourser des frais supplémentaires qui peuvent aller jusqu’à 1500 $, selon M. Aoun, même si c’est pour rentrer deux jours plus tôt que prévu .

Nadine Sinno, 35 ans, est arrivée au Canada avec sa famille dans les années 1990 pour fuir la guerre civile qui avait déchiré le Liban pendant plus de 15 ans. Elle devait se rendre samedi au Liban avec ses filles âgées de 2 et 6 ans pour y passer un séjour d’une semaine afin d’être aux côtés de sa mère qui doit se faire opérer. Elle a finalement décidé d’annuler son voyage parce que la situation sécuritaire est très inquiétante .

Ce n’est pas tant la guerre qui me fait peur, mais le fait de me retrouver bloquée là-bas avec mes enfants, si l’aéroport est mis hors service ou s’il n’y a plus de vols commerciaux disponibles pour rentrer au Canada. [...] Je ne veux pas faire vivre le traumatisme de la guerre à mes filles.