Étudier dans un établissement, puis y enseigner. C'est ce qu'ont fait plusieurs élèves du Conservatoire de Rimouski, qui fête ses 50 ans cette année. Six des seize professeurs de l'établissement sont d'anciens élèves qui y ont passé tellement d'heures que le conservatoire est devenu, en quelque sorte, leur deuxième maison. Leur sentiment d'appartenance était tel qu'ils ont choisi d'y faire carrière.

C’est le cas de la violoniste Élise Lavoie. À seulement quatre ans, la fillette tombe amoureuse de ce qui deviendra son instrument de prédilection. Le déclic se produit en écoutant un concert de violon lors de l’émission Les beaux dimanches diffusée les dimanches soir à Radio-Canada.

Son souhait de jouer du violon se réalise rapidement puisque ses parents l’inscrivent à des cours chez les Sœurs du Saint-Rosaire. La jeune fille, talentueuse, fera son entrée au Conservatoire de musique de Rimouski deux ans plus tard, à six ans.

Ces années au sein de l’école seront déterminantes.

Il se crée une famille, vraiment. Puis des fois, ça peut être multigénérationnel. J'avais des amis beaucoup plus vieux que moi, mais on partageait tous la même passion.

Elle va y parfaire sa formation classique sensiblement à la même époque que les pianistes David Jalbert et Mathieu Gaudet ainsi que les sœurs Nadia et Annie Labrie, respectivement flûtiste et guitariste. On faisait de la chorale, théorie, dictée et solfège à un très jeune âge, d’une façon assez poussée , explique Mme Lavoie.

Élise Lavoie guide les jeunes violonistes qui fréquentent le Conservatoire de musique de Rimouski depuis maintenant 20 ans. Elle enseigne notamment à sa fille, Rose Lavoie-Darling. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Au début de l’adolescence, à 13 ans, la violoniste sait déjà qu’elle gagnera sa vie avec la musique. J'ai quitté la maison très jeune justement. Je suis partie à Montréal à l'âge de 15 ans , ajoute-t-elle. Élise y termine ses études avant de s’envoler pour Paris afin de se perfectionner.

J'ai fait partie de La Pietà avec Angèle Dubeau. J'ai fait des tournées avec eux. J'ai joué souvent avec Les Violons du Roy comme surnuméraire, avec l'Orchestre Métropolitain, avec différents ensembles à Montréal puis à Québec et à un moment donné, l'appel du fleuve s'est fait sentir.

La violoniste est revenue enseigner il y a maintenant 20 ans au sein même de l'établissement où elle a amorcé sa formation musicale. Et elle n’est pas la seule.

Gabriel Dionne : du rock au classique

Le retour aux sources s'est aussi fait tout naturellement pour le percussionniste Gabriel Dionne.

C’est le rock progressif des années 1970 qui charme d’abord ce natif de Mont-Joli. Il commence à jouer de la batterie avant de s’intéresser plus globalement aux percussions. Là, je suis littéralement tombé sur le dos. [...] J’ai été absolument charmé, spécialement par le tam-tam qui est une espèce de gros gong chinois , explique le percussionniste.

C’est ce son, qu’il décrit comme extrêmement riche, qui le fera bifurquer vers le classique. Gabriel Dionne fait son entrée au Conservatoire de musique de Rimouski en 1980, notamment grâce à un ami de sa ville natale, Denis Dionne, qui fréquente déjà l’institution. Il m’a donné quelques cours, j’ai fait une audition, j’ai été accepté puis l’aventure a commencé là , se remémore-t-il.

Le xylophone, le vibraphone, le marimba, les timbales. J’avais beaucoup de choses à apprendre et puis le parcours s’est échelonné comme ça sur six ans.

Après un passage de quatre années à l'orchestre symphonique et à l'opéra de Houston au Texas, suivi de tournées en Europe, Gabriel Dionne rentre au bercail. Je retombais dans mes pantoufles en fait. [...] Je suis revenu puis ça s'est fait très naturellement , explique-t-il, mentionnant au passage que l’enseignement ne faisait pas partie de ses plans. Il a d’ailleurs refusé catégoriquement lorsqu’on l’a approché pour lui faire miroiter une occasion de réintégrer le Conservatoire de musique de Rimouski.

Gabriel Dionne lors de son interprétation du concerto pour tabla de Dinuk Wijeratne, avec l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, en 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Orchestre symphonique de l'Estuaire

M. Dionne s’est cependant rapidement découvert une passion pour l’enseignement de la musique et apprécie particulièrement le suivi individualisé que lui permet le Conservatoire. C'est vraiment un privilège pour le professeur, mais aussi un privilège pour l'élève. Donc c'est gagnant , ajoute le percussionniste.

Il aime aussi les liens qui se créent au fil du temps. Les élèves qui passent au conservatoire peuvent rester 6 à 10 ans quand ils commencent très jeunes. Donc on devient presque des amis. On n'ose pas dire ça parce que ce n'est pas ce qu'on veut, ce n’est pas ce qu'on souhaite, mais il y a des relations humaines qui s'établissent entre l'élève et le professeur , affirme M. Dionne.

Éthel Guéret : la musique pour entrer en relation avec les autres

Les liens avec les jeunes musiciennes et musiciens, c’est aussi ce qu’affectionne particulièrement la soprano Éthel Guéret qui enseigne le chant au Conservatoire de musique de Rimouski depuis une quinzaine d’années.

Dans la carrière, ce que j'ai aimé beaucoup et ce que j'aime encore beaucoup, c'est la salle de répétition. C'est la relation avec les autres musiciens, avec le metteur en scène, le pianiste, avec les autres chanteurs. [...] On dirait que l'enseignement, ça me donne tout le bonheur de la salle de répétition avec les élèves.

Lors de son retour dans la région en 2007, Éthel Guéret a fait revivre le chant au Conservatoire. La discipline n'y était plus enseignée. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

La jeune femme a 15 ans lorsqu’elle voit une petite annonce dans un journal local. Elle tente alors sa chance lors des auditions en s’accompagnant au piano et en chantant de la musique populaire. Le jury m'avait dit : "mais vous savez mademoiselle, au Conservatoire, on fait de la musique classique, de l'opéra" et j'ai dit "oui, mais je ne connais pas ça, je ne peux pas vous en faire. Vous allez me le montrer!" , lance en riant Mme Guéret.

La soprano ira compléter sa formation de chant classique à Québec avant d'entamer une carrière professionnelle au Canada, notamment à l’Opéra de Montréal et à celui de Winnipeg, de même qu’en Europe.

Éthel Guéret lors de l'opéra Werther de Massenet à l'Opéra de Montréal en septembre 1994. Photo : Gracieuseté: Éthel Guéret

La soprano Éthel Guéret pendant une représentation d'Orphée aux enfers d'Offenbach en décembre 1995 à l'Opéra de Montréal. Photo : Gracieuseté: Éthel Guéret

Éthel Guéret sur la scène du Manitoba Opera lors d'une représentation de The turn of the screw en 1998. Photo : Gracieuseté: Éthel Guéret

Éthel Guéret dans le rôle de Bernardo lors d'une représentation de l'opéra Beatrix Cenci au Grand théâtre de Genève en septembre 2000. Photo : Gracieuseté: Éthel Guéret

Éthel Guéret dans le rôle de Jano lors d'une représentation de l'opéra Jenufa au Grand théâtre de Genève en mars 2001. Photo : Gracieuseté: Éthel Guéret Album photo: La carrière d'Éthel Guéret en photos

Au moment de revenir dans son Bas-Saint-Laurent natal, Éthel Guéret constate que le chant n’est plus enseigné au sein même de l’école qui l’a initiée à l’opéra. La classe de chant a fermé quand je suis partie, pour une raison qui m'est inconnue. Je suis allée voir la direction et j'ai dit : Il faut du chant , se remémore-t-elle.

Enseigner à des élèves... qui deviendront grands

Ces professeurs ont tous, à un moment ou un autre, accompagné un élève jusqu'à ses premiers pas professionnels. C'est une grande grande fierté. C'est vraiment merveilleux. C'est comme amener les Canadiens en finale , affirme Éthel Guéret. J'en ai qui reviennent puis on a toujours une belle relation. Et là, ce n'est plus prof/élève. On fait partie de la même équipe. On est tous les deux dans le domaine , renchérit Gabriel Dionne.

On gagne notre vie avec ce que l'on aime le plus au monde.

D’autres enseignants comme Josée Fortin (chorale), Éric Labbé (guitare) et Jérémie Pelletier (piano) sont aussi issus du Conservatoire de musique de Rimouski.

Cette année, près de 100 jeunes musiciens fréquentent l'établissement. Leur nombre est d’ailleurs en augmentation depuis quelques années, selon sa directrice, Annie Vanasse. Elle soutient par ailleurs que cela permet d’embaucher davantage de professeurs et que ceux-ci sont plus nombreux à y travailler à temps complet.