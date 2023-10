Crimes sexuels : l’ex-coach de cheerleading Matthieu Martel reste en prison

Détenu depuis son arrestation au mois de juillet, Matthieu Martel espérait retourner chez lui au terme de son enquête sur remise en liberté, vendredi. Mais après avoir entendu la poursuite exposer les détails des crimes sexuels qui lui sont reprochés, l'avocat de l'homme de 42 ans a annoncé que son client se désistait.

Matthieu Martel va donc rester détenu pendant tout le processus judiciaire. À la suite du dépôt d'une nouvelle accusation d'agression sexuelle contre lui, le nombre de plaignantes a été porté à 14.

La plupart étaient des adolescentes au moment des gestes reprochés, l'âge des présumées victimes allant de 7 à 31 ans.

Martel fait face à une quarantaine de chefs d'accusation de leurre, de contacts sexuels, d'exploitation sexuelle, d'extorsion et d'avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à des mineures.

Guérisseur

La procureure Geneviève Corriveau du DPCP a passé en revue les faits reprochés à celui qui se décrivait comme un coach de vie ou un consultant en développement en plus d'avoir fondé le Club Phoenix cheerleading.

La plaignante qui apparaît au dernier chef d'accusation affirme avoir été agressée sexuellement pendant près de sept ans, alors qu'elle était majeure.

Durant cette période, elle a eu des relations sexuelles consentantes avec l'accusé, mais d'autres non désirées , a indiqué Me Corriveau, comme celle où Martel aurait voulu la guérir d'un traumatisme subi lors d'une agression sexuelle. Il lui aurait dit qu'elle devait revivre l'agression sexuelle qu'elle avait vécue .

Selon ce que rapporte l'avocate de la poursuite, Martel aurait dit à la femme que c'était pour elle le seul moyen de s'en sortir .

Martel se serait par la suite vantée d'avoir permis à cette femme de retrouver sa fertilité en ayant du sexe avec elle . De plus, il l'aurait forcée à avoir une relation sexuelle à trois, avec une membre du club âgée de 14 ans.

Cette dernière qui figure également dans les plaignantes affirme que le lendemain, Martel l'a accompagnée pour obtenir une pilule du lendemain. Cette adolescente aurait eu de nombreuses autres relations sexuelles avec son entraîneur.

Me Geneviève Corriveau, procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Présumée victime de 7 ans

Une mère a demandé au coach de vie Martel de rencontrer sa fille de sept ans puisqu'elle vivait des difficultés personnelles.

Après la deuxième rencontre, Martel a dit à la mère qu'il n'avait plus besoin de voir sa fille. Et cette dernière dira qu'elle ne veut plus aller aux rencontres avec lui , expose Me Corriveau.

La mère n'en aurait pas fait de cas, mais après la médiatisation de l'arrestation de Martel, elle a demandé à sa fille de rencontrer un policier.

La fillette a alors indiqué à un enquêteur qu'elle n'avait parlé de cet incident à personne, même à sa mère.

Elle aurait alors raconté avoir visionné deux vidéos avec Martel. Dans l'une d'elles, elle a vu deux personnes, des amoureux , faire l'amour. Elle dit qu'elle se cachait les yeux et que monsieur Martel disait que c'était beau , a relaté Me Corriveau.

La fillette aurait dit aux policiers avoir regretté d'avoir vu la vidéo.

Selon la poursuite, Matthieu Martel se décrit comme un « coach de vie » ou un « consultant en développement ».

Escortes

Une des plaignantes qui avaient entre 16 et 18 ans aurait confié à l'accusé avoir de la difficulté à payer ses cours de cheerleading.

Matthieu Martel l'aurait alors incité à se prostituer pour payer ses leçons et lui aurait même envoyé un lien vers un site d'escortes, selon la poursuite.

Il lui aurait proposé à cette plaignante d'avoir une relation sexuelle à trois avec sa conjointe de l'époque qui est toujours sa conjointe actuelle , indique Me Corriveau. Cette dernière était dans l'assistance, pour appuyer Martel, comme c'était le cas lors des audiences précédentes.

Leurre informatique

À plusieurs reprises, l'entraîneur Martel aurait envoyé des images et des vidéos de lui à caractère pornographique à des adolescentes. Selon la poursuite, il aurait aussi demandé des photos, nues, en échange.

À une victime âgée entre 13 et 15 ans qu'il complimente de manière suggestive, il aurait écrit attache ta tuque à tes 18 ans . La poursuite affirme que l'analyse du cellulaire de Martel qui a été saisi a confirmé plusieurs des échanges rapportés par les plaignantes.

Âmes sœurs

À une présumée victime âgée d'une quinzaine d'années, Martel aurait écrit qu'ils étaient des âmes sœurs .

Il lui prédit qu'ils vont avoir une vie sexuelle intense , expose Me Corriveau. Il l'aurait insultée, car elle aurait repoussé ses demandes d'envoyer des photos d'elle nue.

Il aurait lu dans son aura qu'elle n'était pas ouverte au niveau de la sexualité .

Selon ce que rapporte la poursuite, il aurait ajouté qu'elle devrait sincèrement commencer à se toucher .

Encore une fois, l'analyse du cellulaire confirme, selon Me Corriveau, les déclarations de la présumée victime.

Avortement

Une jeune femme majeure qui vivait une rupture difficile s'est rendue chez lui, en espérant trouver du réconfort auprès de celui qu'elle a toujours considéré comme un coach.

Après avoir déposé sa tête sur son épaule, Martel l'aurait dirigé vers la chambre à coucher où une relation sexuelle aurait eu lieu.

Elle précise n'avoir posé aucun geste et ne pas avoir eu envie de la relation qui va entraîner une grossesse, à laquelle elle mettra un terme. À la suite de cet événement, elle ne s'est jamais retrouvée seule avec Martel.

La poursuite a annoncé qu'un prélèvement a été réalisé, récemment, pour déterminer si Martel était bien le père.

Interrogatoire

Lors de son interrogatoire, Martel aurait avoué avoir eu des commentaires déplacés alors qu'il entraînait des adolescentes. Il aurait ajouté qu'il avait toléré des flirts, et que oui, il avait répondu aux avances , a rapporté Me Corriveau.

Après avoir entendu l'exposé des crimes reprochés à son client, Me Louis-Michel Côté a demandé une pause pour le rencontrer.

À la reprise de l'audience, Me Côté a annoncé que Matthieu Martel renonçait finalement à sa demande de remise en liberté.

Son dossier reviendra à la Cour au mois de décembre, pour la suite des procédures.