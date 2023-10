Le Centre correctionnel provincial de l’Île-du-Prince-Édouard a maintenant une aile réservée aux femmes.

Aucune détenue ne s’y trouve pour le moment, mais les administrateurs de la prison provinciale ont inauguré les lieux vendredi, en présence de politiciens. Les détenues vont emménager au cours du mois de novembre.

Cette unité carcérale mesure 2111 mètres carrés (22 722 pieds carrés). Elle compte notamment quatre cellules à sécurité maximale et six cellules à sécurité moyenne, trois cellules d'isolement et deux cellules médicales.

On peut également y détenir 24 femmes dans un environnement à sécurité minimum.

Ouvrir en mode plein écran Un espace à ciel ouvert du Centre correctionnel provincial de l'Île-du-Prince-Édouard, vendredi. Photo : CBC / Stacey Janzer

Les nouveaux espaces communs, salles de classe et aires de visites sont séparés de ceux qu’utilisent les détenus masculins, ce qui était réclamé depuis longtemps, selon la province.

Ouvrir en mode plein écran L'unité pour femmes a des cellules de différents niveaux de sécurité. Photo : CBC / Stacey Janzer

Brooke Mitchell, gestionnaire provinciale des programmes pour détenues, affirme que l’accent est mis sur des programmes qui s’adressent aux causes qui ont mené ces femmes jusqu’à la prison.

Elles peuvent faire des études durant leur incarcération, dit-elle, et la nouvelle aile pour femmes leur offre l’environnement pour saisir cette chance. Il y a une école où elles peuvent aller tous les jours, et des cours qu’elles peuvent suivre , a dit Brooke Mitchell.

Ouvrir en mode plein écran Une des aires communes de cette prison pour femmes. Photo : CBC / Stacey Janzer

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a déboursé 10 millions de dollars pour cette aile du centre correctionnel, auxquels s’ajoutent 8 millions provenant du gouvernement fédéral.

Cela démontre que les gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble pour faire de l’Île-du-Prince-Édouard un meilleur endroit et rendre le système de justice plus équitable , a affirmé le député libéral fédéral de Malpeque, Heath MacDonald.

Ouvrir en mode plein écran Une cellule de l'unité pour femmes du Centre correctionnel provincial. Photo : CBC / Stacey Janzer

Dans un communiqué vendredi, le premier ministre de la province, Dennis King, a décrit l’endroit comme une installation de pointe .

En plus de chercher la vie privée et la sécurité, les délinquantes ont besoin de programmes et de services qui leur sont propres afin d’améliorer leur rétablissement et leur réintégration dans la société , a déclaré Natalie Jameson, qui est la ministre responsable de la Situation de la femme à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ouvrir en mode plein écran Une cellule de l'unité pour femmes du Centre correctionnel provincial. Photo : CBC / Stacey Janzer

La création de cette aile pour femmes avait été annoncée en 2019. Le Centre correctionnel provincial de l’Île-du-Prince-Édouard est situé à Miltonvale Park, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Charlottetown.

D'après un reportage de Julien Lecacheur.