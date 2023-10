Un Acadien bâtit un bateau viking pour son petit-fils norvégien

Un pêcheur de Pubnico, en Nouvelle-Écosse, a surmonté la mort de sa femme et des années de pandémie en construisant un bateau viking pour son petit-fils qui vit en Norvège.

David Surette ne se doutait pas qu’un jour il se lancerait dans cet ambitieux projet, mais il s’était promis, il y a quarante ans, qu'un jour il prendrait son temps pour construire un deuxième bateau de bois.

Le premier, c’était un bateau de pêche fait en catastrophe avec son frère, et le deuxième s’est avéré être le travail d’une vie.

Quand j’ai été en Norvège visiter ma fille et sa famille, ils m’ont emmené dans un musée, j’ai vu les bateaux de bois. J’ai pris plein de portraits et j’ai bien regardé et quand je m’en suis revenu à Pubnico j’me suis dit que j'allais faire mon bateau de bois avec du temps ben en masse.

David Surette a mis six ans pour terminer son bateau inspiré des embarquements en bois des Vikings. Photo : Gracieuseté de Simone d'Eon

Le travail a commencé en 2017 alors que son petit-fils Amund David venait de naître.

Ma femme m’avait dit que ça n’allait point couté gros que ça n’allait point être much cher parce que c’est rien que du bois , raconte David Surette. Well, un clou ça coutait et un autre aussi et ma femme trouvait que ça coutait moyennement, mais quand j’ai dit que je le faisais pour grandson, il y avait plus de prix!

Le projet était à peine commencé, en 2018, quand David Surette a eu un grave accident de voiture. Sa femme en est morte et il s’est retrouvé au lit pendant des mois avec les deux jambes cassées.

L’épreuve aurait pu lui faire abandonner son projet, mais quand il a pu marcher, il a commencé à retourner tous les jours passer du temps dans son garage.

Je prenais mon temps , confie-t-il. Si ça travaillait bien je restais et si ça travaillait point j’arrêtais et je me disais je vais aller back demain!

David Surette a construit ce bateau par essai et erreur. Il raconte qu'il a très souvent acheté le mauvais matériel. Tellement qu'il pense avoir assez de clous pour construire un autre bateau, mais il dit que celui-ci est le dernier. Photo : Gracieuseté de Simone d'Eon

Amund, capitaine de Big Dragon

Petit à petit sa vision a pris forme et le 13 octobre 2023, alors que son petit-fils est venu lui rendre visite pour la première fois en quatre ans, le bateau était enfin prêt à être mis à l’eau.

J’y ai demandé comment tu veux l’appeler , raconte David Surette. Il a dit Big Dragon, so j'ai fait un signe et je l’ai cloué sur le devant.

Si le grand-père en est le constructeur, son petit-fils Amund David se dit le propriétaire et le capitaine.

Il a même eu la chance de monter à bord seul et de ramer pour faire un tour avec grand-père qui tenait une longue corde attachée au bateau.

Amund David est le petit fils de David Surette et le capitaine autoproclamé du navire Big Dragon Photo : Gracieuseté de Simone d'Eon

Après le voyage inaugural en famille, les voisins rassemblés attendaient leur tour pour monter à bord.

Mais un des passagers n’a pas cédé sa place.

Je ne peux pas descendre , a dit Amund David à son grand-père. C'est moi le capitaine.

Big Dragon est maintenant remisé pour l’hiver, mais David Surette a de grands plans pour l’été prochain.

Ma famille pense revenir pour le Congrès mondial acadien , dit -il. Quand ça va venir ce temps-là, le boat va être à l’eau. C’est sur qu’on a du monde en masse qui va venir voir, et je naviguerai au bord de la côte jusqu’au village et m’amarrions au bout du quai.

Même si David Surette ne veut pas s’engager à donner des tours, les visiteurs pourront peut-être négocier un petit voyage auprès du jeune propriétaire en visite de Norvège.