Opioïdes au Bas-Saint-Laurent : huit décès depuis 2017

La crise des opioïdes n’épargne pas le Bas-Saint-Laurent. Depuis 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région recense huit décès et 81 hospitalisations liés à la consommation d’opioïdes.

On n’y échappe pas, on n’y échappe pas , répète Luc Jobin, directeur de l’organisme communautaire En tout C.A.S., qui fait du travail de rue auprès des jeunes de 12 à 30 ans dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Il est difficile pour lui d’expliquer pourquoi la crise des opioïdes qui fait rage au pays frappe moins au Bas-Saint-Laurent. Est-ce la prévention? Est-ce que les consommateurs sont plus prudents? Peut-être? , dit-il, songeur.

Une chose est certaine, les opioïdes sont présents dans la région. Du fentanyl, il y en a, c’est une évidence. Des gens qui en meurent, c’est très très rare , dit-il.

Si la région ne vit pas une épidémie, les intervenants en toxicomanie appellent toutefois les consommateurs de drogue à la prudence. Aucune drogue vendue sur le marché noir ne peut être garante de ne pas être contaminée par des opioïdes.

Quand on parle de fentanyl, c’est la différence entre deux grains de sable qui peut t’amener à la potence.

Les opioïdes comme le fentanyl, la morphine, l’oxycodone et l’hydromorphone sont des médicaments pouvant calmer la douleur. L’approvisionnement en drogues illégales au Canada est de plus en plus contaminé par du fentanyl. La majorité du fentanyl illégal au Canada est produit ailleurs, puis importé au pays.

Source : Santé Canada