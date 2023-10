La décision de l’Inde est « contraire au droit international », estime Justin Trudeau

La décision de New Delhi de réduire la présence de diplomates canadiens en Inde est « contraire au droit international » et le reste du monde devrait s'en inquiéter, a déclaré vendredi le premier ministre Justin Trudeau.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé jeudi que le Canada avait retiré l'essentiel de sa présence diplomatique en Inde après que New Delhi eut menacé de retirer l'immunité diplomatique à ces diplomates et à leurs familles.

Qualifiant cette mesure de menace sans précédent, la ministre Joly a déclaré que le Canada avait choisi de rappeler 41 de ses diplomates en Inde ainsi que les 42 personnes à leur charge. Ottawa maintient 21 diplomates en poste en Inde.

Reprenant vendredi les affirmations de la ministre Joly, M. Trudeau a qualifié la décision de l'Inde consistant à révoquer de façon unilatérale l'immunité diplomatique d'une quarantaine de Canadiens [de] violation de la Convention de Vienne, [ce qui devrait] préoccuper tous les pays du monde .

Si ça devient permissible à un pays de tout simplement révoquer les protections diplomatiques à des diplomates, le monde devient de plus en plus incertain.

Tensions entre l'Inde et le Canada Consulter le dossier complet Tensions entre l'Inde et le Canada Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Les relations avec New Delhi se sont profondément envenimées depuis que M. Trudeau a révélé en Chambre, le 18 septembre, que les services de renseignement canadiens enquêtaient sur un lien possible entre le gouvernement indien et l'assassinat en Colombie-Britannique de Hardeep Singh Nijjar, un dirigeant sikh canadien, en juin dernier.

Publicité

Plus tôt vendredi, le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié de conforme aux conventions diplomatiques sa décision de réduire le nombre de diplomates canadiens en Inde, qui, selon New Delhi, est supérieur à celui des diplomates indiens en poste au Canada.

Le ministère indien cite un passage d'une convention internationale sur les relations diplomatiques qui stipule qu'en l'absence d'accord, un pays hôte peut exiger qu'une mission diplomatique soit maintenue dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal .

Nous rejetons toute tentative visant à présenter la mise en œuvre de la parité "diplomatique" comme une violation des normes internationales , indique le communiqué du ministère indien des Affaires étrangères.

M. Trudeau a déclaré vendredi que les décisions de l'Inde envers les diplomates canadiens ont également des impacts très réels sur les millions de personnes qui voyagent depuis et vers l'Inde en tant qu'étudiants ou proches .

Les responsables canadiens ont soutenu que cette décision ralentira le traitement des demandes d'immigration. Le Canada a lancé un avis aux voyageurs pour les régions de l'Inde où il affirme avoir été contraint de réduire le personnel consulaire.