Un résident de Trois-Rivières qui a obtenu 377 000 $ du gouvernement en effectuant des demandes de crédits d’impôt et de prestations pour 61 enfants fictifs a été condamné à une peine d'emprisonnement. Wayne Kendall Jr., qui avait plaidé coupable en mars d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, et de fabrication et d’utilisation de faux, passera les 18 prochains mois derrière les barreaux.

Les faits qui lui étaient reprochés se sont produits sur une période de trois ans, entre 2015 et 2018.

L’homme a usurpé l’identité de 18 personnes pour faire ses demandes. Il a utilisé des données obtenues illégalement au moment où il était employé de l’Agence du revenu du Canada, rapporte celle-ci dans un communiqué. Il n’était plus à l’emploi de l’Agence au moment de mettre en pratique le stratagème , précise-t-on.

L’argent obtenu était ensuite déposé dans différents comptes ouverts sous de fausses identités.

Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, Wayne Kendall Jr. devra aussi se soumettre à une probation de deux ans.

L’Agence du revenu du Canada indique que 31 personnes ont été condamnées pour fraude entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. De ce nombre, 12 ont écopé de peines d’emprisonnement.