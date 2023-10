Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ainsi que ses homologues des autres provinces et territoires, ont écrit une lettre à Justin Trudeau pour lui demander de repousser l’échéance des prêts aux petites entreprises accordés pendant la pandémie.

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), créé au début de la pandémie, a permis aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif de contracter un prêt allant jusqu'à 60 000 $.

Ces prêts sans intérêt doivent être remboursés avant le 18 janvier 2024.

Le premier ministre de la province aimerait que cette échéance soit repoussée. Les Canadiens se sentent écrasés par l'augmentation du coût du logement, des produits d'épicerie et autres produits de première nécessité, et il en va de même pour les petites entreprises , a déclaré David Eby dans un communiqué.

Au moment même où de nombreuses petites entreprises commencent à se remettre sur pied après la pandémie, elles sont maintenant frappées de plein fouet par la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt , ajoute David Eby.

C'est pourquoi je me joins aux autres premiers ministres pour demander au gouvernement fédéral de donner aux petites entreprises une chance de se remettre sur pied.

« Beaucoup sont en grande difficulté »

Thomas Arn, originaire de Suisse, est le propriétaire de l’entreprise Stories by Swissbo, située à Vancouver. Il explique avoir contracté un prêt il y a deux ans, d’un montant compris entre 30 000 et 40 000 $ .

Il aimerait également que l’échéance des prêts soit repoussée.

Un an supplémentaire serait bien. Le contexte actuel est difficile à cause de l’augmentation des taux d’intérêt et la faible fréquentation des clients , confie-t-il. S’il estime pouvoir rembourser son prêt, il reconnaît qu’il ne l’a pas encore fait.

Je traite avec d’autres entreprises dans le cadre de mon activité, et croyez-moi, beaucoup sont en grande difficulté. Certaines ne pourront pas rembourser la somme d’argent prêtée par le gouvernement. Ou alors, elles devront fermer , assure le chef d’entreprise, qui a six salariés.

Le même prêt qui était une bouée de sauvetage pendant la pandémie tire vers le fond ces petites entreprises qui peinent à joindre les deux bouts.

Pendant cette période d’incertitudes, ce n’est pas le moment d’ajouter des coûts supplémentaires aux petites entreprises , peut-on lire dans la lettre. C’est le moment de les appuyer afin qu’elles puissent faire ce qu’elles font de mieux - fournir de bons emplois et des services à leur communauté, ce qui aide à faire progresser l’économie locale.

Selon le gouvernement provincial, près de 130 000 entreprises ont obtenu un prêt durant la pandémie en Colombie-Britannique, pour un total de 6,6 milliards de dollars.