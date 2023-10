La grotte de Ville-Marie n’est plus

La fameuse grotte de Ville-Marie n'est plus. La Ville a démantelé cette structure construite en 1904 puisqu'elle était considérée comme dangereuse.

Le béton effrité a été complètement retiré.

Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, rappelle que l'objectif principal du démantèlement était la sécurisation des lieux. À court terme, c’est sûr que ça va demeurer ainsi, ce sera un site sécurisé , indique-t-il.

Les gens vont pouvoir continuer à aller dans les sentiers en haut de la montagne. mais on ne fera pas de reconstruction comme telle, ce n’est pas notre priorité en ce moment, parce qu’on a plusieurs projets sur la planche à dessin, que ce soit le parc et la rénovation du Centre Gérard-Caron , explique le maire Lefebvre.

Comme l'endroit représentait un aspect patrimonial, M. Lefebvre souhaite que le site soit revalorisé dans le futur. Notre priorité était de sécuriser les lieux, le démantèlement répondait à ce besoin uniquement , signale-t-il.

Maintenant, ce serait intéressant que l'on fasse en sorte que les gens puissent recevoir de l’information. Tout ça sera à développer au niveau culturel et on va assurément y travailler, mais pas dans les mois qui viennent, ajoute Martin Lefebvre. Il y a certainement un avenir, je l'espère, parce que c’est un site incroyable et il faut que l’histoire perdure malgré le démantèlement de la grotte.

