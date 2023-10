Des Premières Nations pourront de nouveau chasser dans le parc national Jasper

Parcs Canada et deux Premières Nations ont signé un accord qui vise à renforcer la voix des Autochtones dans la gestion des parcs nationaux. Celle-ci ouvre la porte à la chasse dans le parc national Jasper, dans l'ouest de l'Alberta.

Nous voulons participer à la prise de décision dans le parc , a souligné d'emblée le chef George Lampreau, de la Première Nation Simpcw en Colombie-Britannique.

D’après Mark Young, porte-parole de Parcs Canada, l'accord conclu entre Parcs Canada, la Première Nation Simpcw et la Première Nation Stoney Nakoda en Alberta, s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large visant à rouvrir les terres des parcs aux Premières Nations et à leur redonner une influence sur la façon dont elles sont gérées. D'un océan à l'autre, c'est le cas partout.

La première chose que nous avons faite [lors de la création des parcs] a été de retirer les peuples autochtones du paysage. Nous avons totalement éliminé cette pensée de notre espace , reconnaît Mark Young.

Nous allons nous orienter vers une plus grande collaboration en matière de gestion avec les groupes autochtones avec lesquels nous travaillons.

Le renouvellement d'un traité ancestral entre les Simpcw et les Stoney Nakoda, qui concernait le partage des ressources des sommets, des larges vallées et des rivières alimentées par les glaciers du parc Jasper, est également à l'ordre du jour.

L'accord a été signé en 1872, et Barry Wesley, porte-parole de la Première Nation Stoney Nakoda, souligne que les signataires veulent que le monde sache que ces traités existent .

La chasse figure au cœur de l’accord signé avec Parcs Canada. Les Premières Nations concernées espèrent déjà chasser six chevreuils, quatre wapitis et deux mouflons dans le parc pour un festin communautaire.

C'est la première fois, depuis 2017, que des Premières Nations vont pouvoir chasser dans le parc national Jasper. D'autres parcs nationaux autorisent également la chasse autochtone, rappelle Mark Young.

Une zone sera fermée pendant la chasse pour assurer la sécurité du public. Nous ne savons pas s'il s'agira d'une activité annuelle , dit-il en ajoutant qu’ il y aura du travail à faire .

Ouvrir en mode plein écran Parcs Canada est accusé d'être à l'origine de la quasi-extinction des caribous de Jasper. Photo : Lalenia Neufeld/Parcs Canada

Pour une meilleure gestion

Le chef George Lampreau est impatient de jouer un rôle plus important dans la gestion du parc. Il accuse Parcs Canada d'être à l'origine de la quasi-extinction des caribous de Jasper.

Les parcs accueillent aujourd'hui 2,4 millions de visiteurs et des animaux disparaissent. La gestion n'est pas adéquate. En tant que Premières Nations, nous pourrions peut-être décider de la capacité d'accueil de ce parc.

L'accord sera marqué le 28 octobre par une cérémonie dans le parc et un festin communautaire d'animaux chassés. Nous faisons simplement ce que l'on nous avait interdit de faire, rappelle Barry Wesley. Maintenant, nous sommes de retour.

Avec les informations de La Presse canadienne