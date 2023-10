Des travaux perturbent la circulation dans le parc Stanley

Au cours des prochaines semaines, traverser le parc Stanley de Vancouver à vélo ou en voiture nécessitera des arrêts périodiques en raison de travaux essentiels sur des arbres qui ont débuté le 18 octobre.

Ces fermetures temporaires permettront à la machinerie d’avoir accès aux artères principales et créeront des zones de travail sécuritaires pendant les travaux, selon un communiqué de la Commission des parcs de Vancouver.

Ce travail essentiel s’inscrit dans les efforts de la Commission des parcs pour gérer les arbres touchés par l’infestation continue de l’arpenteuse de la pruche et par les années de sécheresse.

Même si des efforts visent à minimiser les perturbations, la Commission rappelle que les visiteurs doivent s'attendre à des retards et planifier en conséquence : Tous les utilisateurs sont priés d’obéir aux instructions du personnel et des entrepreneurs sur place pour leur sécurité et celle des autres.