L’élection du premier ministre des T.N.-O. à vote secret fait débat

Un ancien député, Jackie Jacobson, demande à ce que le vote pour élire la personne qui sera premier ministre des Territoires du Nord-Ouest soit à scrutin ouvert, par souci de transparence. Cette position fait débat. Les T.N.-O. sont dirigés par un gouvernement de consensus et le vote pour désigner le premier ministre aura lieu après les élections du 14 novembre.

Le premier ministre est un député élu par ses pairs à bulletin secret. Il doit obtenir plus de 50 % des voix. Il en va de même pour les ministres. Les électeurs ténois ne peuvent pas connaître le choix des députés qu'ils auront élus. Certains députés dévoilent leur intention de vote, mais ils n'y sont pas tenus.

Jackie Jacobson, ancien député du Nunakput, estime que cela devrait changer. Je pense que les élections devraient être publiques , dit-il. Le plus important, quand on est député, c'est de rendre des comptes aux gens que l'on représente et de dire qui on soutient.

Selon lui, l'idée de rendre le scrutin public est évoquée à chaque élection, mais sans succès. Jackie Jacobson pense qu'il en sera de même cette fois-ci.

Pour Ken Coates, directeur du programme de gouvernance autochtone à l'Université du Yukon, la transparence en politique est « presque toujours une bonne chose ».

À l'heure actuelle, le système permet de conclure de nombreux accords, mais nous n'en connaissons pas la teneur, nous sommes juste au courant du résultat , dit-il. Un scrutin public peut aider à dissiper les malentendus, selon lui.

Ken Coates, directeur du programme de gouvernance autochtone à l'Université du Yukon.

Dans la même logique, Ken Coates estime que le vote pour désigner le conseil des ministres devrait également être public. Très souvent, ce sera un ministre présent pour trois ou quatre ans et, s'il est réélu, pour huit ou dix ans. Un ministère prend régulièrement des décisions avec des millions de dollars en jeu et le public veut savoir qui les a prises et comment.

Le vote secret, fondamental à la démocratie

Michael Miltenberger, ancien député et ministre ténois, estime que le vote pour l'élection du premier ministre doit rester secret, car les députés méritent le même droit de vote privé que tous les autres Canadiens. L'un des principes fondamentaux de la démocratie est le caractère sacré du vote privé et secret , dit-il. C'est une partie du processus qui fait que cela fonctionne.

L'ex-ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest, Michael Miltenberger, estime que le vote secret est fondamental à la démocratie.

Dans un gouvernement de consensus, les députés sont choisis par le peuple et ont tous la possibilité d'obtenir l'avis de leurs électeurs avant de voter à leur tour , explique Michael Miltenberger. Il pense ainsi que c'est ce qui fait de ce type de gouvernement un meilleur système que celui de la politique des partis et un système plus transparent.

Un choix à la discrétion des députés

Glen Rutland, greffier de l'Assemblée législative des T.N.-O. , explique qu'aucun changement législatif n'est nécessaire pour rendre un scrutin public. Ce sont donc les députés eux-mêmes qui décident de la manière dont ils procèdent à cette élection , dit-il.

Glen Rutland, greffier de l'Assemblée législative des T.N.-O., explique pourquoi ce vote demeure secret.

L'Assemblée élue peut choisir le premier ministre, le Cabinet et le président de l'assemblée comme elle l'entend, pour autant qu'elle parvienne à un consensus.

Le greffier précise toutefois qu'il y a des raisons bien précises pour lesquelles les députés ont opté pour un vote secret par le passé. Les membres de l'Assemblée ont évoqué que, dans un gouvernement de consensus, ils se doivent de travailler ensemble pendant quatre ans et qu'un vote à bulletin secret leur garantissait une meilleure cohésion et l'absence de dynamique d'opposition , analyse-t-il.

À la fermeture de la période de candidatures vendredi, on recensait 56 candidats dont 3 élus par acclamation.

Avec les informations de Luke Carroll