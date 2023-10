Dans un local de Chicoutimi, une armée de bénévoles trient et classent une cargaison de nourriture qui était destinée aux ordures. Les aliments proviennent de supermarchés, de traiteurs ou de producteurs. Ils ne peuvent plus être vendus parce que leur date de péremption est dépassée. Pourtant, ils sont encore comestibles et ils seront offerts sans frais. Bienvenue chez les Gratuivores!

Au départ, l’organisme a été créé principalement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il faut dire que, selon Recyc-Québec, 1,2 million de tonnes d’aliments comestibles sont jetés ou gaspillés chaque année dans la province.

Cependant, la clientèle des Gratuivores n’est plus composée uniquement d’écologistes. Elle se transforme et augmente au rythme de l’inflation. Depuis quelques mois, les bénévoles voient de 10 à 15 nouveaux visages tous les jours.

L'année passée, on avait à peu près 20 à 30 personnes par jour. Maintenant, c'est 150 qui viennent en deux heures , illustre la présidente Maryse Gagné.

Elle explique que les aliments qui se retrouvent chez les Gratuivores sont en fin de vie . Par contre, ils peuvent être consommés ou cuisinés dans la journée sans problème. Oui, la date est passée, mais c’est encore bon. C’est une date qui est meilleure avant. Ça ne veut pas dire que ce n’est plus bon après , affirme Mme Gagné.

Des dizaines de bénévoles s'activent tous les jours pour permettre à l'organisme de réaliser sa mission.

Le processus de distribution est simple. Une fois que les aliments sont classés par catégorie, les gens peuvent venir les prendre. Les Gratuivores suggèrent une contribution volontaire de 1 $ par visite pour payer les frais fixes comme l’électricité.

Ici, il n’y a pas de critères d’admissibilité liés aux revenus. L’accès à la nourriture est le même pour tous.

Clientèle variée

En plus d’être en augmentation, la clientèle s’est grandement diversifiée dans les derniers mois. On a des travailleurs qui ont de la misère à arriver. Tout coûte plus cher à l’épicerie. C’est rendu très dispendieux d'aller à l’épicerie, donc même s’ils travaillent, les gens n’arrivent pas. On a des personnes sur l’aide sociale, on a des personnes en situation d’itinérance. On a de tout , énumère Maryse Gagné.

Elle précise que de plus en plus d’étudiants étrangers utilisent aussi le service. C’est le cas d’Eliott Dhugues et de Pauline Cheval. Les deux Français ont entendu parler des Gratuivores et ils ont décidé d’essayer ce service.

C’est ma coloc qui est québécoise qui avait l’habitude de venir régulièrement l’année dernière. Elle nous a passé le tuyau et, maintenant, on connaît l’astuce. C’est sympa. C’est clair que c’est rentable , soutient Pauline.

Tous deux viennent ici pour compléter leurs courses de la semaine, pour économiser et par souci environnemental.

Eliott Dhugues et Pauline Cheval sont repartis avec différents produits après leur visite chez les Gratuivores.

Quand je viens ici, je ne prends pas de tout pour que ce soit au final gaspillé aussi dans mon frigo. J’essaie de faire attention à ça et de prendre vraiment ce qui m’est utile , fait valoir Eliott.

Lors de leur dernière visite, ils ont mis la main sur différents produits, dont des légumes frais.

On a une grosse courgette, du coup, je pense que dès qu’on va rentrer, on va aller la cuisiner pour faire un gros plat et se faire des plats pour la semaine , indique en souriant Eliott.

La présidente des Gratuivores redoute d’être un jour victime de son succès. Elle multiplie les démarches pour dénicher de nouveaux partenaires. Elle constate quotidiennement que les besoins sont criants.