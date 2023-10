Sentiment d’inquiétude croissant parmi les familles 2SLGBTQ+ albertaines

Colette Cuthbert raconte avoir toujours considéré le Canada comme un endroit sécuritaire pour ses enfants.

Mère de six enfants à Calgary, elle craint que le climat actuel auquel sont confrontées les personnes 2SLGBTQ+ ne constitue une menace pour les membres de la communauté, y compris les personnes transgenres comme son fils.

Je me sens très impuissante , explique-t-elle. Je pensais que mon enfant était en sécurité ici et maintenant je n'ai plus ce sentiment .

Âgé de 16 ans, son fils a entamé sa transition il y a quatre ans de cela.

Si nous n'avions pas eu accès aux traitements médicaux, aux psychologues ou aux bloqueurs d'hormones, je n'aurais pas mon fils aujourd'hui , affirme Colette Cuthbert.

Ouvrir en mode plein écran Colette Cuthbert (à gauche) dit être inquiète pour le bien-être de son fils (à droite) face au climat actuel auquel sont confrontées les personnes 2SLGBTQ+. Photo : Fournie par Colette Cuthbert

La marche 1 Million March 4 Children a donné lieu à d’imposantes manifestations dans plusieurs villes canadiennes à la fin du mois de septembre. Les protestataires de l’événement expriment entre autres leur scepticisme à l'égard des identités de genre qui sortent du cadre binaire, ainsi que leurs oppositions aux enseignements de diversité de genre et de sexualité dans les milieux scolaires.

Je ne pense pas que les gens comprennent ce qu'ils font lorsqu'ils agissent de la sorte, estime Colette Cuthbert.

Envoyer un appel à l'aide

La présidente et cofondatrice de la Trans Equality Society of Alberta (TESA), April Friesen, était présente aux côtés d'environ 150 contre-manifestants lors de la marche 1 Million March 4 Children qui s'est déroulée à Calgary le 20 septembre.

Je suis restée là à écouter [les discours], en me disant que rien de tout ce qui se disait là ne représente réellement ce qui se passe [dans les salles de classe] , explique-t-elle.

J'ai même vu un jeune enfant brandir une pancarte accusant les gens comme moi d'être des pédophiles , raconte April Friesen.

La présidente du groupe TESA , un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts des Albertains transgenres, dit être témoin d'un important afflux d'inquiétudes de la part de jeunes et d'adultes trans, ainsi que de leurs familles.

Face à leurs préoccupations, April Friesen appelle les gouvernements à se prononcer.

Nous avons besoin que les gouvernements réagissent, car les plus marginalisés sont actuellement victimes des personnes avec le plus de pouvoir, et nous n'avons aucun soutien.

Une autre marche nationale de 1 Million March 4 Children est prévue pour le 21 octobre dans des villes albertaines telles que Calgary, Edmonton, Airdrie, Lethbridge, Red Deer et Leduc.

Un climat de peur règne

Rose-Eva Forgues Jenkins, coordonnatrice de la programmation pour le Comité FrancoQueer de l'Ouest (CFQO), affirme que le climat actuel est propice à la peur.

Celle-ci dit constaté une augmentation de craintes quant à la mission de l’organisation qui est de mener plus de dialogue sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Cette peur est particulièrement évidente lorsqu’il est sujet des ateliers de sensibilisation du CFQO offert aux élèves, le personnel et la direction de milieux scolaires, ainsi qu’aux parents d’élèves.

C’est plus tabou et [les gens] ont plus peur d’aborder le sujet , explique Rose-Eva Forgues Jenkins.

Ouvrir en mode plein écran « C’est tellement important pour les jeunes d’avoir un adulte qui respecte leurs pronoms, respecte leurs identités de genre et respecte leurs orientations sexuelles », affirme Rose-Eva Forgues Jenkins, coordonnatrice de la programmation pour le Comité FrancoQueer de l'Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le résultat est que les jeunes de la communauté 2SLGBTQ+ et ceux en questionnement qui sont déjà isolés, qui auraient pu recevoir un atelier du CFQO et rencontrer des adultes queers francophones, sont désormais bloqués de cet accès, explique-t-elle.

Quelque chose qu’on entend comme équipe c’est que c’est une expérience très répandue , souligne la coordinatrice. Quand [plusieurs des membres du CFQO] étaient jeunes, ils n’avaient pas de modèle qui était queer et francophone .

Pour la francophone Fanny Demarteau, à Calgary, l'inquiétude réside dans ce que sa propre diversité sexuelle peut avoir comme conséquences pour ses enfants.

Ouvrir en mode plein écran “Ça fait vraiment mal, surtout à mes enfants, car [leurs camarades de classe] croient ce que leurs parents leur donnent comme information”, explique Fanny Demarteau, mère de quatre enfants, âgés de 10 et 25 ans. Photo : Fournie par Fanny Demarteau

Sa plus jeune, âgée de 10 ans, lui a fait récemment fait part d'un événement récent ou des amis à l'école lui disent que leurs propres mères ne veulent pas s’associer avec la sienne parce qu’elle appartient à la communauté 2SLGBTQ+ .

Elle aimerait voir les écoles être un lieu neutre où les enfants auraient accès à un enseignement sur la diversité des genres et de sexualité.

Je pense que c’est important qu’on en parle, même si c’est délicat , affirme Fanny Demarteau. Il faut y aller à petits pas et il faut avoir beaucoup de patience parce que ce n'est pas un cheminement qui peut se faire du jour au lendemain .

Offrir un espace sécuritaire et accueillant pour les jeunes en milieu scolaire est un objectif plutôt simple selon Rose-Eva Forgues Jenkins.

Pour ces jeunes qui ne sont pas soutenues dans leurs familles, mais qui ont un adulte à l’école qui respecte leur identité de genre et respecte leurs pronoms, ça crée un espace sûr pour ces élèves , estime-t-elle.

Cette possibilité pourrait cependant être compromise pour certains élèves si le Parti conservateur uni de l’Alberta adopte une résolution récemment proposée qui exigerait que les parents soient avisés lorsqu’un élève de moins de 16 ans souhaite changer de nom ou de pronoms à l'école.

La résolution fait écho à une nouvelle politique adoptée vendredi en Saskatchewan qui rend obligatoire le consentement des parents des élèves en ce qui concerne l’éducation à la sexualité et l'utilisation par ces derniers de leur nom et pronoms préférés.