ÀVélo à Lévis dès 2025? Le maire Lehouillier y travaille

En marge d’une rencontre de la Communauté métropolitaine de Québec, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est revenu sur sa rencontre avec les responsables du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sur le service de vélopartage, àVélo. « Ça serait le fun d’avoir àVélo à Lévis, est-ce qu’on va développer quelques sites? On y travaille pour 2025 », avance-t-il.

Malgré le fait que le service soit rattaché au RTC , le maire espérait ne pas avoir à créer une tout autre organisation pour sa municipalité. S’il y a un intérêt pour les deux sociétés de transport, on va regrouper certains services. Dans la mesure où c’est dans l'intérêt de l’usager, on va le faire , soutient-il.

Le RTC se dit heureux de l'intérêt de Lévis pour le service, confirmant qu'il analysera avec ouverture la possibilité évoquée par le maire. D'autres rencontres sont à prévoir entre les deux partis dans ce dossier.

Gilles Lehouillier avait déjà mentionné sa volonté d'amener àVélo de son côté du fleuve en septembre.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Lehouillier est lui-même un amateur de vélo (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

L’organisme Accès transports viables avait aussi plaidé pour le déploiement à Lévis. De plus en plus de Lévisiens ont de l’appétit pour le vélo comme mode de transport. Or, on sait que les côtes peuvent être un frein pour beaucoup de gens, c'est pourquoi c’est tellement important de développer le vélopartage à assistance électrique sur la Rive-Sud rapidement , déclarait par écrit la directrice générale, Marie-Soleil Gagné.

Le service de vélopartage à assistance électrique gagne en popularité chaque année à mesure que le réseau de stations se déploie sur le territoire. Il a permis plus de 553 000 déplacements pendant la saison 2023.

En 2024, RTC compte étendre son offre avec 520 vélos et 115 stations supplémentaires.

Vers une harmonisation tarifaire?

C’est peut-être aussi un signe d’un certain rapprochement en matière de transport en commun entre les deux rives parce que le maire de Lévis a aussi mentionné son intention d’harmoniser les tarifs des deux sociétés.

Ce qu’on souhaite, Bruno Marchand et moi, c’est tout geste visant à améliorer le service aux usagers. On travaille sur l’intégration tarifaire, ça devrait aboutir bientôt , assure-t-il.

Il ferme toutefois la porte à une union du RTC et de la STLévis, comme l’avait entre autres évoqué le Parti libéral du Québec (PLQ), lors de son conseil général, il y a une semaine. Pour le moment, on n’envisage pas de regroupement des deux sociétés c’est très compliqué sur le plan comptable et fiscal , conclut-il.

Avec les informations de Camille Carpentier