Nouvelles résidences à l’UL : des étudiants craignent des loyers « astronomiques »

Le prix des loyers dans le nouveau bâtiment de résidences projeté par l'Université Laval inquiète. Un récent sondage commandé par l'institution suggère une fourchette de 1600 $ à 1800 $ pour un appartement de quatre pièces et demie, meublé et tous frais compris. Ces montants sont « fictifs », assure la direction, qui promet « le meilleur rapport qualité-prix ».

Le sondage mené par le Groupe Altus pour le compte de l'Université Laval a été envoyé à la communauté étudiante mercredi. L'Université Laval effectue un court sondage auprès de ses étudiant(e)s afin de mieux connaître leurs besoins en hébergement , peut-on lire dans le préambule.

Le questionnaire comprend des questions spécifiques sur une nouvelle offre de logement que souhaite ajouter l'Université Laval à moyen terme. Un nouveau pavillon de résidences de 180 unités est en effet projeté sur le campus et devrait voir le jour d'ici 2027.

Le sondage survient d'ailleurs quelques semaines après l'octroi des contrats pour les plans et devis du bâtiment. Les firmes d'ingénierie WSP Canada et Tetra Tech, ainsi que la compagnie d'architecture CCM2 Architectes, se partagent 4,7 millions de dollars pour cette étape du projet.

L'immeuble en question, le premier pavillon de résidences à être construit sur le campus en plus de 50 ans, compte 24 logements de deux chambres (quatre et demie), notamment pour les familles. Actuellement, l'Université Laval ne compte que sur des studios individuels et des salles communes dans son offre d'hébergement.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon aura un accès public au rez-de-chaussée. (Photo d'archives) Photo : CCM2 Architectes

De 1600 à 1800 $

Le sondage propose plusieurs questions selon le type d'hébergement désiré, à savoir un studio, un appartement d'une chambre ou de deux chambres.

Dans la section portant sur les logements de quatre pièces et demie, l'Université Laval demande si le locataire potentiel est prêt à payer 1800 dollars par mois pour une telle unité, tous services inclus. Si la réponse est non, le montant passe à 1700 dollars puis à 1600.

Si la réponse est toujours négative, le sondage demande quel montant la personne serait prête à débourser pour avoir son logement sur le campus.

Ouvrir en mode plein écran L'offre de résidences actuelle de l'Université Laval est basée sur un modèle de studios individuels, sans commodités, combinées à des espaces de vie (cuisine par exemple) communs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / /Cathy Senay

Inivitée à expliquer comment les montants et les questions ont été établis, l'Université Laval affirme qu'il s'agit de simples prix de référence pour les fins du sondage.

Les chiffres avancés dans l’enquête sont fictifs et visent à établir des balises minimales et maximales en fonction de la demande , explique Simon La Terreur-Picard, porte-parole de l'Université Laval. L’objectif premier du sondage en question n’est pas de déterminer le prix des logements actuels ou futurs sur le campus, mais plutôt de réévaluer la demande potentielle pour du logement étudiant en contexte de pénurie.

Les prix des futurs logements, ajoute-t-il, seront déterminés en fonction du contexte économique.

Les tarifs seront établis par la suite en fonction d’un ensemble de critères, notamment, l’aide financière reçue (impact sur le financement du bâtiment), les conditions du marché de la construction (coût du bâtiment) et le taux d’intérêt et le maintien de l’actif à long terme.

D'abord évalué à 40 millions de dollars, le projet de pavillon de résidences est maintenant estimé à 53 millions. Outre les 24 logements de deux chambres pour les familles, l'immeuble proposera 12 appartements d'une chambre et de 144 studios.

Il sera établi sur une partie d'un vaste stationnement situé entre les pavillons Paul-Comtois, Ferdinand-Vandry et Adrien-Pouliot, à l’angle de l’avenue de la Médecine et de la rue de l’Agriculture.

Inquiétude

Le sondage envoyé par l'Université Laval a semé l'inquiétude à la Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL). On n'a pas été consulté. Aussitôt qu’on a vu ça, on s’est beaucoup interrogé , admet James Boudreau, président de la CADEUL .

Les réponses fournies par l'Université, un peu évasives et essentiellement les mêmes que celles offertes à Radio-Canada, n'ont pas rassuré l'association représentant quelque 30 000 étudiantes et étudiants. On ne comprend pas pourquoi l'UL a fait ce type de sondage là.

La fourchette de 1600 à 1800 dollars pour un appartement de deux chambres a provoqué plusieurs interrogations. Ce sont des coûts astronomiques , s'inquiète M. Boudreau, qui craint aussi des résultats biaisés par les prix proposés en contexte de pénurie de logements à Québec.

On pousse pour la création de logements abordables depuis plusieurs années. [...] Ce sont des coûts faramineux qui ne correspondent pas au besoin réel d’une majorité d’étudiantes.

La CADEUL entend faire pression sur la direction lors des prochaines rencontres statutaires. On peut comprendre qu’ils n’ont pas d'enveloppes [financement gouvernemental]. On peut comprendre aussi que ce genre de bâtiment là, avec la crise économique et les coûts, va coûter plus cher, mais encore là, on pense pas que c’est à la population étudiante de payer ces frais-là , tranche M. Boudreau.

Publicité

Ce dernier rappelle au passage que la CADEUL est partenaire du projet de pavillon de résidences et financera, à travers une cotisation prélevée depuis 2017-2018, un espace de la vie étudiante dans le futur bâtiment.

M. Boudreau souligne finalement qu'un projet de logements abordables, comparable à celui de l'Université Laval, verra sous peu le jour sur le chemin Sainte-Foy, tout près du campus. Le projet L'Ardoise, de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), proposera des logements de deux chambres à 1075 dollars par mois, tous services inclus sauf l'électricité.

Conscient que l'Université Laval n'évolue pas dans le même contexte que cet organisme à but non lucratif, James Boudreau souhaiterait malgré tout des tarifs similaires pour les résidences universitaires.