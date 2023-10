Le labyrinthe de tunnels secrets construits sous la bande de Gaza par le Hamas risque d’être cauchemardesque pour les troupes israéliennes. Que sait-on de ces tunnels? Et comment compliquent-ils l’offensive terrestre prévue par Israël?

Pour Scott Savitz, ingénieur principal chez Rand Corp, ce réseau souterrain secret permet au Hamas d'équilibrer son rapport de force avec Israël. Si ce dernier dispose d'une vaste armée, ses troupes devront mener de durs combats en milieu urbain et sous terre.

Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, a d’ailleurs déclaré dans le passé que les tunnels faisaient partie de leur stratégie militaire.

Le Hamas reconnaît la valeur des tunnels comme moyen de faire face à une force supérieure , dit M. Savitz, qui étudie la guerre des tunnels depuis des décennies.

C’est pourquoi les forces de défense israéliennes ont déjà indiqué qu’elles s’attaqueront à ce vaste réseau souterrain.

Dans la bande de Gaza, il y a deux couches : l’une pour les civils, l’autre [souterraine] pour le Hamas. Nous essayons d’atteindre cette deuxième couche construite par le Hamas , a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne (FDI) dans une vidéo publiée la semaine dernière.

À quoi ressemblent les tunnels?

Il est très difficile d’évaluer la taille exacte du réseau de tunnels, surnommé le métro de Gaza .

En 2021, le Hamas affirmait qu’il avait près de 500 km de tunnels dans la bande de Gaza, qui ne fait que 41 kilomètres de long et 10 kilomètres de large. Pour mettre ces chiffres en perspective, le métro de Montréal fait 71 kilomètres de long.

Israël affirme en avoir détruit environ 100 kilomètres. Ainsi, même si les tunnels n’ont pas été reconstruits, il reste donc probablement des centaines de kilomètres de tunnels à Gaza.

L’armée israélienne possède certainement des cartes des tunnels, dit M. Savitz, en ajoutant qu’il est impossible, même pour Israël, de connaître l’étendue réelle de ce réseau de tunnels.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée d'un tunnel qui avait été creusé entre la bande de Gaza et Israël, près de Kissufim en 2018. Photo : Reuters / POOL

Généralement, les tunnels du Hamas sont très étroits – en moyenne un mètre de large et deux mètres de haut. Mais les tunnels disposent souvent de génératrices, de conduits de ventilation et d’eau; tout pour permettre aux militants du Hamas de s'y cacher pendant de longues périodes.

Depuis les dernières années, le Hamas a creusé des tunnels de plus en plus profonds pour échapper aux outils technologiques d’Israël qui sont de plus en plus sophistiqués. En 2020, Israël a notamment découvert un tunnel du Hamas qui descendait à 70 mètres sous la surface.

Il existe trois types de tunnels sous Gaza, selon Eado Hecht, analyste de la défense israélien et spécialiste dans la guerre souterraine pour le Centre Begin-Sadate à Jérusalem :

des tunnels de contrebande entre Gaza et l'Égypte;

des tunnels défensifs à l'intérieur de Gaza, utilisés pour les centres de commandement et le stockage d'armes;

des tunnels offensifs utilisés pour des attaques transfrontalières contre Israël.

De la contrebande à une utilisation militaire

Les tunnels ont toujours été utilisés lors de guerres, rappelle M. Savitz. Par exemple, les soldats américains ont combattu dans d’immenses complexes souterrains lors de la guerre du Vietnam. Ils ont aussi dû s’engager dans des tunnels creusés par Al-Qaïda et par l’État islamique en Afghanistan, en Syrie et en Irak.

Dans la récente guerre entre l’Ukraine et la Russie, des tunnels ont été utilisés à Marioupol, Bakhmout et Soledar.

Des tunnels ont été utilisés lors de la Première Guerre mondiale dans les batailles de la Somme, de la crête de Vimy et de Messines.

Ouvrir en mode plein écran Un travailleur descend dans un tunnel de contrebande près de la frontière avec l'Égypte. Photo : Reuters / Mohammed Salem

La construction de tunnels dans la bande de Gaza a commencé il y a près de 20 ans.

Lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, Israël et l’Égypte ont restreint la circulation des biens et des personnes aux frontières. Le Hamas a répliqué en multipliant le nombre de tunnels creusés.

Au fil des ans, des milliers de tunnels ont été construits sous les frontières avec l'Égypte et Israël pour faire passer en contrebande des marchandises commerciales, du carburant et des armes.

Ouvrir en mode plein écran Des jeunes Palestiniens marchent dans un tunnel lors d'un exercice militaire en 2016. Photo : Reuters / Mohammed Salem

De plus en plus, les tunnels ont commencé à être utilisés pour des raisons militaires par le Hamas.

Généralement, le Hamas n’offre pas ses tunnels comme abris aux civils. Ils sont utilisés à des fins militaires.

Le Hamas a perfectionné l’art de la construction de tunnels en observant les tactiques des combattants rebelles syriens à Alep et des militants djihadistes du groupe État islamique (EI) à Mossoul.

Ouvrir en mode plein écran Des foreuses trouvées tout près de la bande de Gaza en 2016. Photo : Reuters / Amir Cohen

Les attaques-surprises de plus en plus fréquentes venant des tunnels de Gaza hantent Israël déjà depuis des années.

Et au fur et à mesure qu’Israël réussit à les détruire, le Hamas en construit d’autres.

C’est en partie pour cette raison qu'Israël a construit une énorme clôture le long de sa frontière avec une barrière souterraine en béton et des capteurs pour détecter le creusement de tunnels.

Les tunnels en temps de guerre

Le sort de quelque 200 otages israéliens enlevés le 7 octobre dernier est inconnu. Toutefois, selon plusieurs experts, il est fort probable qu'ils aient été cachés dans ces tunnels.

Le Hamas veut utiliser les otages comme un piège et Israël en est conscient.

Cette tactique n’est d’ailleurs pas nouvelle. En 2006, les militants ont utilisé un tunnel sous la frontière avec Israël pour tuer deux soldats israéliens et s’emparer d’un troisième, Gilad Shalit, qu’ils ont retenu captif pendant cinq ans.

Selon M. Savitz, Israël continuera de fouiller sans relâche les tunnels, jusqu’à ce que tous les otages soient libérés.

Après les horreurs infligées [lors de l’attaque du 7 octobre], je ne pense pas qu'Israël abandonnera les otages pour minimiser les pertes chez les soldats. Les pertes humaines seront sans aucun doute substantielles pour sauver les otages.

Les combattants du Hamas risquent de mener un très long jeu de cache-cache avec les forces israéliennes lorsqu’elles entreront à Gaza.

Les risques seront nombreux pour les soldats qui combattront sous terre : pièges (comme des mines, des gaz toxiques et des animaux venimeux), prises d’otages, manque d’oxygène, combats de proximité, difficultés d’évacuer les blessés.

Les possibilités de pièges sont infinies et malheureusement, le Hamas a eu amplement le temps de se préparer pour infliger le maximum de pertes.

Il ajoute que le Hamas a probablement placé ses dirigeants, ses combattants, son quartier général, ses moyens de communication, ses armes et ses fournitures (eau, nourriture et munitions) sous terre avant l’attaque du 7 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Un commando israélien prend part à des exercices dans un tunnel sur une base militaire à Tel-Aviv en 2012. Photo : Reuters / NIR ELIAS

En contrepartie, l’armée israélienne dispose d'une unité dans les tunnels appelée « Samur », qui est le mot hébreu pour belette et également un acronyme pour passages et tunnels .

Les soldats de cette unité ont été formés pour des combats souterrains à l’aide de simulateurs de réalité virtuelle. Des chiens ont également été dressés pour opérer sous terre.

Ces soldats sont munis d’équipements spécialisés : masques à oxygène, lunettes de vision nocturne, radios et technologies de navigation qui fonctionnent sous terre.

Avant même d’entrer dans les tunnels, l’armée israélienne enverra certainement des drones et des robots dans les tunnels pour les cartographier et pour identifier les pièges.

Israël dispose également de munitions qui peuvent pénétrer jusqu'à un peu plus de 30 m (100 pieds) dans la terre ou à travers 6 m (20 pieds) de béton. Toutefois, ceci augmente le risque de dommages collatéraux chez les civils, dans une zone densément peuplée. Si des tunnels doivent être détruits, il faudra aussi prendre en considération les risques d’effondrement de bâtiments à la surface.

Les entrées des tunnels pourraient être scellées par des bulldozers – une tactique utilisée par les marines américains lors de la bataille d’Iwo Jima en 1945. En 2017, lors de l’opération Bouclier du Nord, Israël avait déversé du ciment dans les tunnels creusés par le Hezbollah. L’Égypte a inondé à plusieurs reprises certains tunnels traversant sa frontière.