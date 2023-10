Hausse anticipée des besoins pour des paniers de Noël

En Matanie, plusieurs organismes anticipent une hausse des demandes de paniers de Noël en décembre, malgré un léger recul de l'inflation.

C’est ce à quoi s’attend l’Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de la Péninsule, qui aide les personnes à mieux organiser leurs finances personnelles.

La date d’inscription au guichet des paniers de Noël de la Matanie a été devancée de trois semaines en raison de la forte demande, explique Élaine Guilbault, directrice générale de l’organisme.

La gestion de la Guignolée, la cueillette de dons et la distribution des paniers de Noël se fait sous l'égide du Centre d'action bénévole de la Matanie avec lequel collaborent des organismes comme l' ACEF et la Cuisine collective.

Élaine Guilbaut constate que davantage de ménages ont recours aux différents services de l’ ACEF . Plus on voit de gens, plus on se rend compte que la situation financière est de plus en plus précaire pour certains d’entre eux, que les moyens sont tout autant difficiles à trouver pour résoudre la situation , relate Mme Guilbault

Ouvrir en mode plein écran Élaine Guilbault, directrice générale de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de la Péninsule. (Archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Difficile dans le contexte de se sortir de cette spirale autrement qu’en ayant recours aux banques alimentaires.

Ces derniers ont d'ailleurs déjà épuisé le budget d'urgence octroyé par le gouvernement Legault en juillet.

Ouvrir en mode plein écran Les banques alimentaires du Québec constatent une demande croissante depuis la pandémie de covid-19 (Archives). Photo : Radio-Canada

Habituellement, quand les finances n’arrivent pas, c’est soit qu’on coupe les dépenses ou qu’on augmente les revenus et lorsqu’on n’a plus la possibilité de couper les dépenses, c’est là qu’on se rend compte qu’effectivement [cela peut] faire en sortes d’augmenter la demande de paniers de Noël cette année , craint la directrice.

Publicité

Moins de dons?

Même son de cloche du côté de la Cuisine collective de la région de Matane, dirigée par Hélène Jolicoeur.

Si personne n’est égal face à la hausse du coût de la vie, le contexte économique difficile touche de plus en plus des couches de la population susceptible de donner à l’approche des fêtes, selon elle.

On peut craindre que les collectes de fonds soient un peu moindres parce que les gens qui donnent font partie aussi de la classe moyenne qui est grandement affectée par l’inflation

Ouvrir en mode plein écran Hélène Jolicoeur, directrice de la cuisine collective de la région de Matane. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

C’est sûr qu’on souhaite que les gens puissent être généreux cette année, parce que si on a une corrélation entre une augmentation de la demande et une baisse des dons [nous allons devoir puiser] dans d’autres types de fonds donc c’est plus difficile d’aider dans ces moments-là , prévient-elle.