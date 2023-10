Repas à l’école, le menu est encore trop léger en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse ne possède toujours pas de programme alimentaire universel pour les élèves dans les écoles. Deux partis d’opposition ont présenté des projets de loi pour fournir des repas à tous les élèves.

À l’ouverture de la session parlementaire, la semaine dernière en Nouvelle-Écosse, le NPD et le Parti libéral ont de nouveau présenté des projets de loi pour demander la création d’un programme universel de repas dans les écoles. Une manière d’attirer l’attention sur un sujet de plus en prégnant.

De plus en plus d’élèves viennent à l’école sans avoir pris de petits-déjeuners ou sans panier-repas, ou sans argent pour acheter un déjeuner à l’école. Ce problème augmente de façon exponentielle affirme Lindsay Corbin, coordinatrice à Nourish Nova Scotia dans une interview à CBC.

Ouvrir en mode plein écran Un élève mange dans une cafétéria scolaire. Photo : Radio-Canada

Donner un repas sain aux enfants affamés ferait une vraie différence pour des milliers de familles de la Nouvelle-Écosse écrit la chef du NPD dans la province, Claudia Chender dans un communiqué. C’est quelque chose que le gouvernement de Tim Houston peut et doit faire immédiatement.

Publicité

La province assure dans un courriel s’engager pour qu’aucun enfant n’ait faim en classe. Elle finance un programme universel de petits-déjeuners scolaires de 1,7 million de dollars. La ministre de l’Éducation Becky Druhan se dit prête à lancer un programme de repas universels dès qu’Ottawa aura mis ce sujet dans son budget.

En Nouvelle-Écosse, les écoles sont à la diète

Ce n’est pas toujours facile, par manque de temps explique Gilbert Abdou qui doit prépare chaque jour un repas pour sa fille de 12 ans scolarisée dans une école du CSAP à Halifax. On essaie de faire un repas équilibré avec des fruits et des légumes, mais l’inflation c’est quelque chose de grave, ça affecte la qualité de tout.

Ouvrir en mode plein écran Gilbert Abdou est père d'une fille de 12 ans scolarisée à Halifax. Chaque jour, elle part avec un repas préparé par ses parents. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Le gouvernement devrait avoir un programme universel, je suis prête à payer pour ça , affirme Madelyn Hickey. Cette mère d’un petit garçon qui fréquente une classe préscolaire est plus chanceuse, il y a une cafétéria dans son école. Ce n’est pas subventionné, mais le montant du repas est plutôt convenable. C’est très utile, c’est une chose de moins à penser.

En Nouvelle-Écosse, les situations sont très variée note Lisa Roberts, la directrice générale de Nourish Nova Scotia, une association qui fournit des petits-déjeuners, des diners et des collations dans certaines écoles de la province. À Bridgewater ou Lunenburg toutes les écoles ont des cafétérias, mais à Halifax, la majorité des écoles n’en ont pas.

Publicité

L’organisation Nourish Nova Scotia continue de militer pour un programme fédéral sur le sujet.

Un sujet qui dépasse les frontières de la province

La première réunion de la Coalition pour l’alimentation scolaire s’est tenue cette semaine à Paris. L’initiative a été lancée, il y a deux ans par le Programme Alimentaire Mondial.

Les 57 pays présents se sont fixé comme objectif de fournir un repas pour tous à l’école d’ici 2030. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme national de restauration scolaire.

L’absence et le silence du Canada s’est fait ressentir indique Amberley Ruetz, co-présidente du groupe de travail sur la recherche et l’alimentation scolaire et présente aux discussions de cette semaine en France.

En 2019, le gouvernement canadien s'était engagé à créer une politique alimentaire universelle dans les écoles. Pour rappeler au gouvernement sa promesse, la Coalition pour une saine alimentation scolaire qui rassemble 270 organismes au pays a lancé une pétition ce mois-ci.