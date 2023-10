La pénurie d’eau oblige un village saskatchewanais à déclarer l’état d’urgence

Le village de Cumberland House, situé au nord-est de la Saskatchewan, a déclaré l'état d'urgence en raison d'un manque d'eau pour remplir les réservoirs en prévision de la saison hivernale à venir. Cela a poussé la mairesse par intérim de la localité à blâmer les autorités provinciales.

La situation à laquelle nous sommes confrontés est le résultat d'une négligence totale de la part de SaskPower, de l'Agence de sécurité de l'eau et du gouvernement de la Saskatchewan , dénonce Veronica Favel dans un communiqué de presse conjointement publié par le village de Cumberland House, la Nation métisse de la Saskatchewan et la Nation crie de Cumberland House.

Outre le fait que la municipalité n'a pas accès à l'eau douce, la faune et la flore, nos remèdes traditionnels risquent d'être perdus. Nous n'avons cessé de ressentir cet impact , ajoute-t-elle.

Les responsables du village de Cumberland House soulignent qu'à l'heure actuelle, la communauté ne dispose que d'une quantité d'eau suffisante pour une durée de quatre semaines.

Le réservoir du village est alimenté par la rivière Big Stone, qui fait partie du réseau hydrographique de la Saskatchewan.

La rivière Big Stone a cessé de couler en raison du faible niveau des bassins versants. Avec l'arrivée prochaine de l'hiver et le gel des masses d'eau, le temps est compté pour trouver des solutions afin d'acheminer l'eau dans le réservoir , note le communiqué.

Le réservoir est la seule source d'eau potable pour la communauté de Cumberland House. [...] La perte de cette ressource mettra en péril la santé et la sécurité de la communauté et de ses habitants.

Cet enjeu est perçu comme un problème systémique par les résidents du village, explique le chef de la Nation crie de Cumberland House, Rene Chaboyer.

La crise de l'eau qui sévit actuellement à Cumberland House nous préoccupe profondément, car il nous est difficile d'exercer notre droit inhérent et conventionnel de pêcher et de cueillir lorsque le niveau de l'eau est trop bas , se désole le chef autochtone.

Ce dernier demande notamment aux autorités de prendre des mesures immédiates pour rétablir l'approvisionnement en eau .

La lutte de la nation pour l'accès à l'eau est un rappel brutal de la nécessité urgente d'élaborer des politiques de gestion durable de l'eau, fondées sur le savoir autochtone local , indique Rene Chaboyer.

La santé de la région de Cumberland House est d'une importance capitale pour les écosystèmes locaux et mondiaux. [...] Aujourd'hui, nous ne pouvons plus naviguer en toute sécurité. L'état des animaux à fourrure, des oiseaux, des poissons et des plantes fait également partie de la crise , ajoute-t-il.

Radio-Canada a contacté SaskPower et le gouvernement provincial au moment d'écrire ces lignes et attend toujours leurs commentaires.