Le fédéral accorde 219 M$ aux agriculteurs et éleveurs de l’Ouest canadien

Ottawa a annoncé vendredi un financement de 219 millions de dollars afin d’aider les agriculteurs et éleveurs de l’ouest du Canada à faire face aux effets des sécheresses et des feux de forêt, indique un communiqué.

À travers cette aide financière, le gouvernement du Canada veut les aider à reprendre leurs activités . Les autorités veulent aussi s’assurer qu’ils disposent des outils dont ils ont besoin pour continuer d’être résilients face aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes .

Le gouvernement fédéral rappelle que les agriculteurs et éleveurs de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan ont composé pendant la saison de croissance avec des conditions de sécheresse et des feux de forêt.

J’ai eu l’occasion de rencontrer des agriculteurs et des producteurs de l’ensemble de l’Ouest canadien et ils m’ont dit à quel point cette saison de croissance a été difficile pour leurs exploitations , souligne le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay.

Publicité

En Saskatchewan, l'été a été particulièrement difficile pour de nombreux éleveurs de bétail dans les régions du sud-ouest et du centre-ouest alors que les animaux ont souffert d'un manque d'eau en raison des pénuries.

La situation est telle qu'au mois de juillet, l'Association des éleveurs de la Saskatchewan a exprimé la nécessité d'une intervention immédiate des gouvernements pour faire face aux problèmes découlant de la sécheresse.

Les feux de forêt qui ont détruit 1,9 million d'hectares de terres, selon le dernier bilan des autorités, ont également constitué un frein à l'activité agricole dans la province.

Les agriculteurs et éleveurs de la Saskatchewan sont loin d'être les seules victimes de ces feux de forêts, l'Alberta et la Colombie-Britannique ayant été confrontés également aux conséquences des feux qui ont ravagé les Territoires du Nord-Ouest, mais également leurs territoires respectifs.

Par ailleurs, la sécheresse qui a sévi dans de nombreuses régions du sud de l'Alberta (Nouvelle fenêtre) a empêché la production de foin, entraînant une hausse des demandes et une flambée des prix.

L’appui d’Ottawa s'inscrit dans le cadre du programme Agri-relance résultant d’un partenariat entre le fédéral, les provinces et les territoires.

Publicité

Ce programme vient en aide aux producteurs agricoles pour leur permettre de reprendre leurs activités après une catastrophe naturelle.

Les fonds seront administrés selon la formule de partage des coûts 60 : 40, conformément aux modalités du Partenariat canadien pour une agriculture durable , précise le gouvernement.

Par ailleurs, les producteurs peuvent aussi demander des paiements provisoires dans le cadre du programme Agri-stabilité , qui les protège contre les baisses importantes du revenu agricole dues aux pertes de production, à la hausse des coûts et aux conditions du marché, souligne le communiqué du gouvernement.

Au mois d’août, Ottawa avait annoncé des mesures de report d’impôt pour les éleveurs de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba touchées par des conditions météorologiques extrêmes, rappelle le communiqué.