La possible dernière copie du Traité no 3 est exposée à Winnipeg

Une copie communautaire du Traité no 3, possiblement la dernière, est affichée au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg depuis lundi dans le cadre d’une exposition temporaire. Ce Traité vieux de 150 ans préfigure ce qui constitue aujourd'hui l'ouest du Canada.

Tous les 24 chefs anishnabeg ayant signé le Traité no 3 en 1873 ont reçu une copie de la Couronne du document appelé Manidoo Mazina'igan, qui signifie traité sacré.

La copie du chef de la Première Nation Naotkamegwanning, Paabamasagaa, est considérée comme le dernier exemplaire de ce document. Cette copie a été conservée par ses descendants, Ottawa et le musée Lake of the Woods.

Manidoo Mazina'igan, le traité sacré, est exposé au Musée canadien pour les droits de la personne jusqu'à dimanche. Photo : Annie Kierans

L’aînée Sherry Copenace, une arrière-petite-fille de Paabamasagaa, dit ressentir un immense honneur et une grande fierté que son ancêtre ait gardé sa copie.

Avec le Traité no 3, il s’agissait de permettre l’accès à notre terre, pas de la vendre, pas d'abandonner nos droits de naissance , dit-elle. Nous savons que la terre est notre mère, nous ne la vendrions pas.

Le territoire du Traité no 3 couvre une superficie d'environ 142 000 kilomètres carrés, couvrant le nord-ouest de l'Ontario et le sud-est du Manitoba.

Pour Sherry Copenace, un symbole très important est rattaché à l’existence de cette copie.

Nous sommes en vie, et nous avons respecté notre part des traités.... Nous avons toujours confiance dans les traités et nous pensons qu'ils seront respectés.

Histoire des négociations

Ce n’est qu’à la suite de quatre ans de négociation que le Traité no 3 a été signé. Une longue période comparée aux Traités no 1 et 2, qui ont été signés après quelques semaines en 1871.

Le Traité no 3 était censé être le premier des nombreux traités, mais a subi plusieurs retards en raison de désaccords. Ceux-ci incluent des oppositions à des conditions imposées par la Couronne, telles que la cession de terres, ainsi qu'à l'exploitation agricole et à la colonisation.

Il existe également une autre version du traité, connue sous le nom de Traité de Paypom. Elle diffère de la version du Traité no 3 de la Couronne principalement parce qu'elle ne dit pas que les Anishinabeg ont accepté de céder leurs terres. Photo : Annie Kierans

Malgré la signature de 24 chefs, il n’y en a que trois qui ont ajouté un X , signifiant qu’ils acceptaient les conditions du document. Selon Mme Copenace, les autres chefs n’étaient pas entièrement d’accord avec les critères, mais ne croyaient pas être en mesure d’obtenir un meilleur accord.

De même, les négociateurs du Traité ont réussi à recevoir des accords exclus des premiers traités, tels que les droits pour la pêche et la chasse, des paiements d'annuités plus élevés et une multiplication importante des terres de réserve.

Ce Traité a joué un rôle crucial dans la Confédération canadienne, car les Britanniques avaient besoin d'un moyen de voyager entre ce qui est aujourd'hui Thunder Bay et Winnipeg sans entrer aux États-Unis. Il a également servi de référence pour les négociations des autres traités numérotés et les révisions des deux premiers.

Maintenir les promesses du Traité

Tous les Canadiens devraient connaître les traités conclus par le pays avec les peuples autochtones, quel que soit leur lieu de résidence, affirme Mme Copenace.

Nous avons tous un rôle et une responsabilité pour assurer le respect du [Traité no 3] , dit-elle. Par contre, l'ensemble du traité doit être honoré par la Couronne .

Pour sa part, le vice-président des expositions du Musée canadien pour les droits de la personne, Matthew Cutler, indique que le Musée est honoré de partager les documents et les histoires du Traité no 3 avec le public.

Il est clair que nous devons tous nous engager à nouveau aux promesses des traités, d’être responsable des relations que ces traités étaient sensés de développer et maintenir , ajoute-t-il.

Winnipeg est la dernière étape de l’exposition temporaire, qui s'achève dimanche.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget