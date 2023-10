La population de Red Deer s’arrache 1100 parcomètres en vente

Des centaines d’Albertains ont patienté de longues heures, le 18 octobre, afin de faire l’achat de parcomètres. La Ville de Red Deer s’en séparait en raison du changement du mode de paiement de son stationnement au centre-ville. L’affluence a dépassé les attentes de la Ville, puisque la population s'est ruée vers le millier de machines disponibles.

Je viens récupérer un morceau de l’histoire de ma ville , indique Ken Lavigne, qui patiente avec une amie dans l'une des longues files d'attente de la station Sorensen.

Si les deux résidents sont là pour récupérer un parcomètre chacun, d’autres sont plus gourmands, comme Stacey et une amie qui chargent leur voiture de trois paires de parcomètres avec l’aide d’agents municipaux. Ils pèsent chacun 75-80 livres [34-36 kg] commente-t-elle, l'air à la fois contente et soucieuse que tout entre dans son coffre.

En une après-midi, plus de 500 personnes sont venues acheter des parcomètres à Red Deer. La ville avait précisé qu'ils avaient été vidés de leurs pièces. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Comme de nombreuses villes à travers le pays, la ville albertaine a décidé de passer au numérique. Pour régler son stationnement au centre-ville, une application mobile et un code QR remplacent désormais les traditionnels parcomètres.

Responsable du stationnement, Amy Fenstad explique que c'est à la nouvelle de ce changement que des membres de la population ont voulu savoir ce qu’il allait advenir des emblématiques parcomètres. Lorsque nous avons lancé notre programme de nouvelles technologies avec l'application mobile HotSpot, les gens ont commencé à nous demander comment mettre la main sur un vieux parcomètre pour en faire quelque chose .

Une vente a donc été organisée et celle-ci devait se dérouler sur deux après-midi, mais dès le lendemain matin, tout était écoulé. Selon la responsable municipale, plus de 500 personnes ont fait le déplacement mercredi.

Un succès surprenant

Selon la ville de Red Deer, les machines étaient vendues au premier arrivé, premier servi. Leur prix était de 20 $ pour une borne simple et 40 $ pour une double. Les compteurs invendus devaient être recyclés. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Amy Fengstad admet volontiers ne s’être pas préparée à un tel succès. Cela a dépassé toutes nos attentes. Les files d'attente ont été une surprise aujourd'hui. Je pensais que nous verrions peut-être 20 personnes.

Leur prix attractif, une quarantaine de dollars par paire et vingt par unité, a attiré de nombreuses personnes prêtes à venir s’en procurer un ou plusieurs, comme Cindy, venue d’Edmonton pour en récupérer trois paires ou Léonard qui témoigne, son coffre plein. Je vais en donner une paire à mon frère et une autre à ma sœur , lance-t-il.

Nous avons entendu beaucoup de choses, allant de l'installation dans le jardin, à la création de tirelires pour les enfants, en passant par la mise en place d'un espace dans le garage pour se divertir. Il y a même des gens qui veulent créer des projets et faire quelque chose de différent avec eux.

Nouvelle vie

Si certaines personnes n’ont pas encore décidé de l’utilité et la place d’un tel objet chez eux, d’autres, comme Ken, ne manquent ni d’idées ni d’humour. Je suis fatiguée de voir des gens se garer à ma place devant mon travail alors je vais le planter là ou alors peut-être devant chez nous comme ça personne ne prend la place de ma femme , raconte-t-il.