Protection de la faune : des agents trop peu nombreux en Abitibi-Témiscamingue?

La Protection de la faune a mené une opération de sensibilisation à la chasse au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie récemment, mais pas en Abitibi-Témiscamingue. Les 23 agents de la région sont-ils suffisamment nombreux pour patrouiller leur territoire?

Le président du syndicat des agents de protection de la faune, Martin Perreault, exerce le plus beau métier du monde , mais il ne se berce pas d’illusions pour autant. C’est comme ça depuis plusieurs années, lance-t-il en entrevue téléphonique. À cause du manque de personnel, on déshabille [une région] pour habiller l’autre. L’important, c’est de former du monde.

Alors que la saison de chasse à l'orignal par arme à feu se termine le 22 octobre en Abitibi-Témiscamingue, la Protection de la faune a tenu cette semaine, entre le 13 et le 19 octobre, l’Opération Panache afin de sensibiliser les chasseurs au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Une centaine d’agents de protection de la faune, y compris de l’Abitibi-Témiscamingue, sont allés à la rencontre des chasseurs de ces régions pour prévenir le braconnage.

C’est encore de mettre un pansement sur une hémorragie, étant donné le manque de personnel.

M. Perreault croit que l’opération a des bienfaits, mais aussi des limites. On annonce l’opération avant même l’ouverture de la chasse. C’est complètement illogique. [Une telle opération] est une première, ça n'a jamais été fait de cette manière. Est-ce qu’ils vont continuer au fil des années? Ça envoie un message à la population qu’il y a beaucoup d’agents à un moment [quelconque], mais après, on retombe au même effectif et les problématiques seront là quand même , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, Martin Perreault. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie/Martin Perreault

Pénurie généralisée

Opération Panache ou non, la pénurie de main-d’œuvre est sur les lèvres de Martin Perreault, au point où le principal intéressé estime qu’elle sévit autant en Abitibi-Témiscamingue qu’ailleurs au Québec.

Publicité

Le réseau de protection de la faune en Abitibi-Témiscamingue, qui possède des bureaux à Rouyn-Noranda, Amos, La Sarre, Senneterre, Témiscaming, Val-d’Or et Ville-Marie, compte 23 agents, un nombre en deçà des besoins, selon le président du syndicat.

M. Perreault croit que les effectifs devraient permettre la présence de six à huit agents par bureau, ce qui représente un minimum de 42 agents pour le territoire témiscabitibien. Le bureau de Senneterre ne compte aucun agent en fonction actuellement, précise-t-il.

De six à huit, ça devient un bureau sécuritaire, mais aussi un bureau qui commence à être efficace opérationnellement. Souvent, le ministère va dire, par exemple, qu’un bureau qui compte 12 agents peut aider un bureau voisin qui n’en compte que deux. C’est déshabillé un pour habiller l’autre. Si le bureau voisin en a 12, c’est pour une raison , soutient-il.

Martin Perreault craint que de telles pratiques, possibles à court terme, soient inefficaces à moyen et à long terme.

Concentrer les effectifs, amoindrir la pénurie

La pénurie de main-d’œuvre étant bien réelle, Sylvain Marois, lieutenant à la Protection de la faune du Québec, explique que des manœuvres comme l’Opération Panache s'apparentent en outre à des outils pour en pallier les contrecoups.

On travaille beaucoup plus le côté concentration provinciale maintenant, et c’est là que c’est encore plus intéressant, pour les chasseurs. Présentement, les bureaux de la Gaspésie sont contents de travailler comme ça. Et quand ce sera le cas de l’Abitibi, on se déplacera en Abitibi. Au lieu de travailler un peu plus dans notre créneau habituel, on va chercher les agents aux alentours, on les amène s’il y a des problématiques , explique-t-il.

Il faut s’adapter [à la pénurie de main-d’œuvre]. On est dans ce mode-là.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Marois, lieutenant à la Protection de la faune du Québec. (Photo d'archives) Photo : Sandra Fillion

M. Marois ajoute que l’Opération Panache, dont le bilan n’est pas encore connu, s’est concentrée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie en raison de l’affluence de chasseurs à l'orignal.

Publicité

On parle de 42 000 chasseurs qui arrivent pour une semaine ou une semaine et demie de chasse et environ 8000 originaux récoltés. C’est un bon endroit pour être sûr de se faire voir et rencontrer la clientèle , souligne-t-il.

En 2021, 24 716 permis de chasse à l’original avaient été délivrés pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Collaboration du public

Avec environ 300 agents de la protection de la faune en activité à l’échelle de la province, Sylvain Marois rappelle que la collaboration de la population est essentielle pour prévenir le braconnage. C’est dans cette optique que la Protection de la faune a décidé de médiatiser l’Opération Panache.

On était vraiment dans un mode de visibilité et non pas de répression. Ce n’est pas parce que la police organise un barrage pour l’alcool au volant que toutes les personnes interceptées sont en état d’ébriété. Nous n’étions pas là pour prendre des gens en infraction, mais bien pour aller chercher de l’information et être dans une approche de proximité. L’objectif est que ces gens deviennent des gens qui nous font des signalements , indique Sylvain Marois.

Les chasseurs sont nos yeux et nos oreilles dans la forêt.

Ouvrir en mode plein écran Des agents de la Protection de la faune vérifient ici des permis de chasse. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

M. Marois rappelle que la centrale SOS Braconnage est ouverte en tout temps pour recueillir les signalements du public de façon confidentielle.

Quant à la pénurie de personnel, MM. Verreault et Marois s’entendent pour dire que les solutions passent par le recrutement et la formation de nouveaux agents, ce qui implique notamment de susciter l’intérêt des adolescents et des jeunes adultes.