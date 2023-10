En cour pour invalider une entente sur les droits de pêche autochtones

Des associations qui représentent près de 3500 pêcheurs de la Gaspésie et des Maritimes tentent de faire invalider une entente conclue en 2021 entre Ottawa et le conseil de bande de Listuguj sur la gouvernance et la reconnaissance des droits de pêche de la communauté.

Le 21 octobre 2021, le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, l’Union des pêcheurs des Maritimes, la Prince Edward Island Fishermen’s Association et la Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board ont demandé à la Cour fédérale de déclarer nulle l'Entente de réconciliation et de reconnaissance des droits sur les pêches.

Cette demande a par la suite été contestée par le Listuguj Mi’gmaq Government avec l’appui du Procureur général du Canada.

L’Entente de réconciliation et de reconnaissance des droits sur les pêches, qui se trouve au cœur de cette bataille judiciaire, a notamment permis à Listuguj d'ajouter un volet commercial à sa pêche au homard automnale de subsistance depuis 2021. Elle a aussi permis d'ouvrir, cet automne, une nouvelle zone de pêche au homard dans l’estuaire de la rivière Ristigouche.

Publicité

La Cour fédérale a tranché le 12 octobre dernier. La demande déposée par les associations des pêcheurs commerciaux pourra être entendue sur le fond, mais en partie seulement. J’ai conclu que la plupart des allégations des demandeurs sont vouées à l’échec , écrit le juge William F. Pentney dans son ordonnance de 81 pages.

Afin de convaincre le tribunal d’invalider l’entente, les associations de pêcheurs ont notamment argué que la reconnaissance des droits ancestraux des Mi'gmaq de Listuguj était non établie par le tribunal et que la ministre des Pêches et des Océans et la ministre des Relations Couronne-Autochtones ont excédé leurs pouvoirs en concluant l’entente.

Ces arguments de la requête ont été jugés invalides, car le juge rappelle que la Couronne a le pouvoir de reconnaître les droits ancestraux et issus de traités et d’y donner effet et que le droit établit très clairement que l’article 35 [de la Constitution canadienne] protège les droits n’ayant pas encore été reconnus ou confirmés par un tribunal .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur adjoint aux pêcheries du Listuguj Mi'gmaq Government, Denny Isaac, considère que l'ordonnance de la Cour fédérale est une victoire pour sa communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Listuguj Mi'gmaq Government salue l'ordonnance. Le conseil de bande est d'avis qu'elle vient confirmer la validité de l’accord qu'il a conclu avec le gouvernement canadien en matière de pêche.

La Cour affirme que nous avons des droits, que nous pouvons gouverner nos propres pêcheries, que nous avons la capacité de mettre en œuvre des plans de pêche et de les gérer nous-mêmes.

M. Isaac se dit toutefois très déçu que les associations de pêcheurs allochtones aient ciblé la communauté de Listuguj pour remettre ses droits de pêche en question.

C’est très décevant de voir que les regroupements de pêcheurs ne tentent pas de travailler avec nous directement et passent plutôt par les tribunaux , déplore-t-il. Ils gaspillent l’argent public et les ressources des pêcheurs puisque nos droits ont déjà été reconnus par les tribunaux.

J'espère que les pêcheurs non autochtones accepteront désormais que nos droits et nos lois sont un fait constitutionnel , indique par voie de communiqué le chef de Listuguj, Scott Martin. C’est le point de départ d’une véritable réconciliation.

Ouvrir en mode plein écran Les pêcheurs mi'gmaw détiennent des droits de pêche au homard en période automale, ce que déplore le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie qui dit craindre pour la pérennité de la ressource. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les pêcheurs allochtones doivent-il être consultés?

Le tribunal retient toutefois l'argument selon lequel le processus ayant mené à cette entente a été fait sans consulter les pêcheurs non autochtones. Dans son ordonnance, la Cour fédérale reconnaît que ces derniers ont la qualité pour agir dans l'intérêt public dans le dossier.

Publicité

Les associations de pêcheurs devront donc déposer une nouvelle requête en cour portant seulement sur cet aspect de leur argumentaire et retirer les points invalidés.

Dans leur demande initiale soumise au tribunal, les associations de pêcheurs soutiennent que, en reconnaissant l’existence de droits ancestraux et issus de traités ainsi qu’un droit à l’autonomie et l’autogestion dans les pêches, sans avoir consulté et entendu de manière équitable l’ensemble des intéressés, la ministre des Pêches et Océans et la ministre des Relations Couronne-Autochtones n’ont pas rempli leur devoir d’agir dans l’intérêt public, au bénéfice de tous les Canadiens, dans le but d’atteindre et de préserver l’équité sur les plans économique et régional .

Selon le juge de la Cour fédérale William F. Pentney, il n’a pas encore été déterminé en droit dans quelle mesure le gouvernement doit consulter et inclure les personnes non autochtones ayant un intérêt dans l’affaire avant de conclure une entente.

La question de savoir si la Couronne a l’obligation de consulter les personnes ou les groupes non autochtones qui participent à la pêche demeure entière.

La chargée de projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, Claire Canet, salue la volonté du tribunal de se pencher sur la question. Elle déplore, par contre, que les pêcheurs aient dû lancer un processus judiciaire pour être entendus par le gouvernement.

Ces ententes sont secrètes et on ne sait pas quelle est l’étendue de ce que fait le gouvernement. Nous déplorons que depuis des années, nous ayons été mis face à un mur de silence de la part du gouvernement et de Pêches et Océans Canada.

Étant donné que la ressource halieutique est limitée et que nous devons la partager ensemble, en tenant compte de droits, il est essentiel que, lorsqu’il y a des négociations qui portent sur la gestion et le partage de cette ressource halieutique, que l’ensemble des intervenants soit autour de la table , ajoute Claire Canet.

Ouvrir en mode plein écran La chargée de projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, Claire Canet, déplore l'exclusion des non-Autochtones du processus de négociation entre la Couronne et les communautés autochtones en matière de pêche. Photo : Gracieuseté de Claire Canet

Dans son ordonnance, le juge souligne toutefois que s’il existe une obligation pour les ministres de faire participer les demandeurs [les associations de pêcheurs allochtones] au processus de négociation, cette obligation n’est en aucun cas équivalente à l’obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones .

William F. Pentney précise également que les droits de pêche des Mi’gmaq de Listuguj et ceux des pêcheurs non autochtones ne sont pas analogues ou équivalents .

Les droits revendiqués par le [Mi’gmaq Listuguj Government] et reconnus dans l’Entente méritent d’être reconnus et respectés. Les intérêts invoqués par les demandeurs reposent sur un permis ou un privilège, et ils dépendent du pouvoir discrétionnaire du ministre , précise M. Pentney.

Ouvrir en mode plein écran Les relations entre Autochtones et non-Autochtones en matière de pêche a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

D’ici à ce que leur requête soit entendue, les associations de pêcheurs exigent que le gouvernement canadien suspende toutes ses négociations visant à renforcer la gouvernance et l’accès aux pêches des communautés autochtones.

Une portée limitée selon un avocat

L’avocat spécialisé en droit autochtone, David Schulze, croit toutefois que la décision de la Cour fédérale d’examiner plus en profondeur la question de la consultation des non-Autochtones a une portée très limitée.

La cour dit que la demande n’est pas à tel point dénuée de fondement qu’elle ne mérite pas d’être entendue, mais ça ne dit rien sur ses chances de succès , explique-t-il.

L’avocat précise que la consultation du public est certes reconnue comme faisant partie des principes de bonne gouvernance, mais que la consultation des pêcheurs allochtones n’aurait probablement pas changé la teneur de l’entente intervenue entre le gouvernement canadien et Listuguj.

Même si les pêcheurs avaient raison et que ça retournait devant la ministre des Pêches pour une consultation, ça changerait le processus, mais est-ce que ça risque de changer au résultat final? J’en doute. S’il y a une brèche, elle est toute petite.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans n’a pas souhaité commenter puisque le litige est toujours en cours.