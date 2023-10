Le seul moyen d’économiser quelques dollars sur l’achat du vin au Québec est de passer à la SAQ dépôt. Or, le « rabais escalier », proposé dans les succursales dépôt, va diminuer de 15% à 10% le 5 novembre. Pour en profiter au maximum, voici quatre vins à 20 $ et moins à mettre dans son panier.

Tout en fruit

Bodegas Paniza Vinas De Paniza Carinena 2020 | Code SAQ 13710829 | 16,05 $

Les parfums de fleurs blanches, de poire et de pomme de ce blanc d’Espagne sont invitants. En bouche, le plaisir continue avec une attaque ronde, fruitée et gourmande. Voici l’expression du chardonnay produit dans la région de Cariñena dans le nord-est de l’Espagne. Le domaine Paniza y cultive 2800 hectares de vignes. Cette grande production permet de produire des cuvées de qualité à prix accessibles. Il fera l’unanimité au party de bureau.

Fraîcheur

De Wetshof Limestone Hill Robertson 2022 | Code SAQ : 12862564 | 17,45 $

Plus loin de l’océan, la vallée de Robertson en Afrique du Sud est réputée pour ses vins aux arômes de fruits mûrs. C’est à cet endroit que la famille De Wets s’est installée au 17e siècle, elle a été la première à y fonder son domaine viticole il y a 50 ans. Ses blancs à base de chardonnay ont fait sa réputation. Sa cuvée Limestone Hill est vinifiée en cuve d’acier inoxydable pour garder la fraîcheur. Elle dévoile des notes de pomme jaune mûre, de banane et de cendre. Son attaque en bouche est vive, croquante et les notes de pomme sont persistantes. Idéal pour accompagner le poulet grillé

Nouveau look

Comoloco Jumilla | Code SAQ 12207957 | 16,40 $

Ce rouge d’Espagne n’a pas seulement changé d’étiquette. Son goût est aussi plus fruité et plus soyeux. Dans le sud du pays, la famille Gil élabore sa cuvée Comoloco avec du monastrell – aussi connu sous le nom de mourvèdre. Cette variété de raisin peut donner des vins austères qui ont besoin de temps pour s’ouvrir. Pas ici! Le Comoloco s’ouvre sur des notes de fruits frais, de thym et de lavande. Il possède juste assez de corps et de mâche pour ajouter de la complexité à sa bouche fruitée.

Découvrir le cabernet franc

Alain Lorieux Chinon Expression 2020 | Code SAQ 873257 | 20,75$

Le cabernet franc se retrouve souvent dans les assemblages des vins de Bordeaux. Or, dans la Loire, il est vinifié seul entre autres dans l’appellation Chinon. C’est l’occasion de tomber sous le charme de ses arômes singuliers et terreux qui accompagnent à merveille les mijotés d’automne. La famille Lorieux le met en valeur dans sa cuvée Expression. Ses notes de fruits rouges et de légumes se retrouvent dans une bouche juteuse aux tannins souples.