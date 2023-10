Treize films canadiens-français seront projetés lors du 32e festival de cinéma francophone Cinémental, qui commence vendredi à Winnipeg pour s'achever le 29 octobre.

La première partie du festival prendra fin dimanche, alors que la dernière est prévue du 27 au 29 octobre au Centre culturel franco-manitobain.

Les films sélectionnés par le sous-comité du festival, vont du film dramatique au documentaire en passant par les films d’aventure.

La coordinatrice du festival Cinémental, Mélanie Bédard, explique que près de 80 films ont été proposés au festival et le sous-comité de ce dernier n’en aurait sélectionné que 13 pour sa programmation (Nouvelle fenêtre).

On visionne en sous-comité, puis c’est des grandes discussions. On veut quels films pour le public? Qui va intéresser notre public ? On veut différents thèmes. Se mettre dans la peau de notre public et s’assurer qu’on offre une programmation directe.

Selon elle, les thèmes de cette année sont variés.

Dans Divertimento, on parle de la musique. Dans un film comme Close on parle d’une amitié entre deux jeunes garçons. À la belle étoile on parle de la passion de la cuisson. Cœur de Slush c’est un peu de vie d’ado, d’amour. Les trois mousquetaires : d’Artagnan, on s’attend à de l’aventure. Le film Rosie qui s’assure d’une représentation autochtone dans notre programmation. , dit-elle.

Mélanie Bédard affirme que le festival est aussi très varié dans l’origine géographique de sa programmation (Nouvelle fenêtre).

Elle précise que si certains films sont des productions franco-manitobaines ou québécoises, d’autres sont issus des communautés autochtones. D'autres encore viennent de la francophonie hors Canada, comme Les trois mousquetaires : d’Artagnan ou Alibi.com 2 qui sont français.

D’après la programmation du festival, certaines projections sont gratuites comme Ma course folle vers un maillot 2 pièces, le 27 octobre ainsi que la compétition de courts métrages regroupant 14 vidéos de moins de 15 minutes, le 29 octobre.

Les billets peuvent être achetés à la porte.

Avec des informations de Mathilde Gautier