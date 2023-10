On protège ce que l’on aime.

Toute sa vie durant, en tant que chercheur, professeur ou vulgarisateur, en tant que père et grand-père aussi, Hubert Reeves a été guidé, entre autres, par cette idée centrale.

C’est l’émotion qu’on ressent pour la nature qui nous incite à la préserver.

Mélomane averti, Hubert Reeves nous enseigne que, dans le grand concert de l’humanité, l’être humain n’est peut-être qu’une toute petite note, voire un silence, une poussière d’étoiles , mais il a malgré tout le pouvoir d’améliorer les choses.

Et il le fera d’autant plus si cette nature l’émeut, si la beauté du monde dans lequel il mange, boit et respire l’émerveille.

La beauté naît du regard de l’homme. Mais le regard de l’homme naît de la nature , écrivait si justement Hubert Reeves dans L’Espace prend la forme de mon regard (Seuil, 1999).

Ouvrir en mode plein écran La baie de Nogies Creek, au nord-ouest de Bobcaygeon, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Fred Thornhill

En matière de protection de l’environnement, nos émotions face au monde physique sont des moteurs d’action bien reconnus par la recherche.

La motivation pour agir et l’impulsion pour poser les bons gestes sont pour la plupart du temps déclenchées par des raisons qui relèvent souvent plus de l’émotif que du rationnel.

Dans la lutte contre les changements climatiques, l’absence de réaction émotive explique entre autres le phénomène de la dissonance cognitive, bien documenté par les psychologues qui s’intéressent au climat : même si on sait qu’il faut agir pour minimiser la crise, si celle-ci ne nous menace pas directement et dans un délai court, les motivations pour poser les gestes appropriés afin de l’éviter sont très faibles. Mais si la menace est directe et immédiate, l’émotion suscitée nous fera agir.

Il est très difficile de renoncer à notre confort au nom d’une catastrophe qui va se manifester au cours des prochaines décennies. Mais si la forêt que nous fréquentons est endommagée par des feux à répétition ou si la plage où nous nous baignons disparaît sous la force récurrente de l’érosion côtière, nous serons plus enclins à agir pour protéger le climat.

C’est cette émotion pour la nature qui nous entoure et de laquelle nous dépendons qu’a cultivée Hubert Reeves au fil des décennies, par ses textes inspirés et ses paroles passionnées.

Ouvrir en mode plein écran Un paysage forestier sous la voûte étoilée. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Pour l’astrophysicien, c’est le cœur qui mène le cerveau : Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge, écrivait-il. Son intérêt vient du fait qu’elle témoigne d'une expérience humaine, d’une rencontre d’un monde intérieur avec le monde extérieur.

La description répétée d’un avenir inquiétant provoque chez les citoyens une forme d’apathie climatique, qui est justement le résultat d’un détachement face aux émotions qu’on peut ressentir face à l’état de la planète qui se désagrège. On se sent impuissant, on a l’impression que plus rien n'est possible, on se replie sur soi.

C’est en ce sens que la leçon d’Hubert Reeves est à retenir : si on offre aux citoyens un récit qui les émeut, ils seront plus réceptifs. Un enseignement qui s’adresse autant aux scientifiques qui nous présentent leurs nombreuses et complexes données qu’aux décideurs politiques qui doivent nous accompagner pour poser les bons gestes et aux médias qui doivent communiquer et vulgariser les détails du phénomène.

Ouvrir en mode plein écran Une jeune fille pointe du doigt la Voie lactée dans le ciel au-dessus de la réserve forestière de cèdres, également connue sous le nom de Cèdres de Dieu, près de la ville de Bcharré, au Mont-Liban, au nord de la capitale Beyrouth. Photo : afp via getty images / IBRAHIM CHALHOUB

Plaidoyer pour l’émerveillement

S’il y a une chose qui aura nourri Hubert Reeves au fil de son étonnant parcours de vie, c’est bien sa grande capacité à s’émerveiller devant les beautés naturelles.

Ses grands talents d’écrivain et de vulgarisateur nous auront permis de mieux comprendre les bienfaits de prendre le temps de s’arrêter et de lever les yeux au ciel, de humer les parfums de la Terre, d’apprécier les formes du paysage et les couleurs du grand tableau naturel.

C’est une autre leçon qu’il faut apprendre de l’astrophysicien : face aux diktats de la vitesse du quotidien, de nos obligations routinières, d’une vie où le virtuel remplace peu à peu le vrai contact humain, on oublie parfois de se laisser surprendre.

Une brise douce qui rafraîchit, un rayon de soleil qui perce les nuages, un oiseau qui chante, la blancheur d’un sommet au loin, le givre sur l’herbe d’automne. Les occasions de s’émerveiller sont multiples.

Ces petits moments pendant lesquels le temps est suspendu nourrissent l’attachement que nous avons pour la nature. Rien de rationnel dans tout ça, mais surtout la construction d’un sentiment d’appartenance à quelque chose de plus grand que soi, à un espace qui nous atteint dans les fibres les plus profondes.

Hubert Reeves résume si bien cela dans son livre L’heure de s’enivrer, en 1986 : Il ne s’agit pas de fuir la réalité, mais de la vivre avec passion. L’éveil de la jubilation est, je crois, l’antidote le plus efficace contre l’absurde à tous les degrés.

Ouvrir en mode plein écran Vue de l’ancienne forêt de cèdres du Liban (Cedra libani) au coucher du soleil, près de la ville de Bcharré, dans le nord du Liban. Photo : afp via getty images / JOSEPH EID

La conscience du temps long

S’il est un autre enseignement qu’on peut tirer de la vision d’Hubert Reeves et qui nous est utile face à la crise climatique, c’est de nous avoir fait prendre conscience de la permanence des choses.

À la ferme qu’il a tranquillement retapée à Malicorne, en Bourgogne, le scientifique a planté des dizaines d’arbres, dont certains, comme les cèdres du Liban ou les séquoias, pourront vivre 2000 ou 3000 ans. J’aime l’idée de me projeter dans l’avenir , répond-il (Nouvelle fenêtre) quand on lui demande pourquoi il a planté sur sa terre des arbres qui vivent si longtemps.

Il était resté ébahi par les vieux cèdres millénaires qu’il avait vus près de Beyrouth : Imaginez des arbres qui sont là depuis près de 3000 ans, ils ont connu Homère , a-t-il raconté en entrevue à France Culture (Nouvelle fenêtre).

Hubert Reeves nous a transmis cette idée selon laquelle tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, sont liés dans le temps et dans l’espace.

Notre atmosphère entière a été respirée plusieurs fois par les plantes et les animaux , écrit-il dans Poussières d’étoiles en 1984.

Derrière cette réflexion, il y a un principe qui pourrait participer aujourd’hui au succès éventuel de la lutte contre les changements climatiques : la prise de conscience que nos actions d’aujourd’hui auront des conséquences au-delà de notre époque, de notre espèce et de nos frontières.

C’est un autre enseignement important que nous a offert Hubert Reeves.

À la lumière du constat que font les scientifiques sur l’état du climat actuel et à venir, il est en effet difficile d’imaginer que l’on pourra minimiser les effets de la crise en se limitant à des politiques qui répondent uniquement au temps électoral.

L’élimination progressive des énergies fossiles, le développement d’une économie mondiale fondée sur les énergies renouvelables, la restructuration de notre mobilité ou le remodelage des structures de notre agriculture ne pourront se faire que si on imagine des solutions adaptées au temps long, portées de façon constante et cohérente d’un gouvernement à l’autre.

Ouvrir en mode plein écran L’astrophysicien Hubert Reeves à Paris, en 2013 Photo : Getty Images / Joël Saget / AFP

Ce n’est pas foutu

Hubert Reeves n’était pas un optimiste naïf. Il était inquiet pour la planète qu’il voyait se détériorer et l’a écrit en long et en large dans son œuvre : Dans les faits, nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous avons perdu , a-t-il souvent répété.

Mais s’il y a une leçon fondamentale à tirer de la pensée du scientifique, c’est certainement celle de ne jamais avoir cessé de cultiver l’espoir pour l’avenir.

Oui, c’est grave, oui, il se passe des choses graves, mais ce n’est pas foutu, disait-il dans une entrevue (Nouvelle fenêtre) en avril 2021. Il faut dire la vérité, mais s’il y a une chose qui a un sens, c’est d’enseigner aux êtres humains à humaniser l’humanité.

Ce message, ce n’est pas foutu , est d’une telle importance dans le contexte actuel.

Le monde va mal. Les guerres, la polarisation du monde et la réalité climatique nous plombent le moral. Le récit de ce qui nous attend demain est assez sombre.

Dans ce contexte, avouons-le, il est difficile de se projeter dans un avenir radieux. Et face à un tel constat, il est très tentant de baisser les bras.

Hubert Reeves nous a enseigné qu’on peut imaginer autre chose qu’un futur assombri. Il nourrit l’espoir, un élément essentiel pour motiver l’action.

Voici ce qu’il disait à mon collègue Alain Gravel à son émission Les faits d’abord le 1er octobre 2022

Il n’est jamais trop tard. Quand on dit qu’il est trop tard, c’est parce qu'on prétend connaître l’avenir. L’avenir peut changer très rapidement, très brutalement, empirer ou se guérir. Si vous affirmez que c’est foutu, vous allez perdre l’intérêt qu'il y a à penser qu’il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, et on le voit par le fait, justement, que la nouvelle de ce danger, la gravité de ce danger se répand à une vitesse très rapide. Et ce que ça va donner, personne ne le sait. C’est important de dire ce qui va mal, mais c'est aussi important de dire ce qui va bien. Et ce qui va bien, c’est là qu’est l'espoir que cela puisse s’améliorer. À ne pas faire savoir qu’il y a des éléments positifs, à laisser traîner l’idée que c'est fatal, je pense, c’est une opinion, qu’on ne peut qu’empirer la situation. Moi, je crains beaucoup ces mouvements négatifs, inquiétants, qui amènent les gens sur le pied de l’inquiétude, de la panique, ce qui ne veut pas dire que tout va se régler, mais ce qui veut dire que tout pourrait se régler.

Hubert Reeves nous aura parlé de la Terre avec les mots du cœur, en décrivant les dangers qui la menacent, mais en nous racontant les façons de mieux l’habiter.