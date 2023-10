« On nous empêchait de parler notre langue, maintenant on l’enseigne ». Ce sont les mots qui viennent spontanément à l’esprit du directeur de l’école secondaire Nikanik, Pascal Sasseville Quoquochi, lorsqu’on le questionne sur la signification d’une cérémonie comme celle de l’assermentation de début d’année. À la suite de son initiative, il y a une dizaine d’années, les jeunes étudiants participent à cette cérémonie bien spéciale dans la cour arrière de l’école. Tous prennent un engagement envers eux-mêmes, devant leurs camarades et professeurs, afin de faire tout leur possible pour réussir la prochaine année scolaire.

Le directeur de l'école secondaire Nikanik, Pascal Sasseville Quoquochi, pendant son allocution Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Je voyais dans leur regard cet après-midi, ils étaient concentrés, ils étaient focus. Je sais que c'était important pour eux de vivre cette cérémonie.

La cérémonie est d’une grande importance. Aucun détail n’est laissé au hasard.

Les jeunes, divisés par classes et par niveau, en commençant par les plus vieux, sont accueillis par une femme médecine qui les purifie avec de la sauge. La sauge figure parmi les plantes sacrées qui sont utilisées dans les rituels de purification. Du tabac est ensuite remis à chacun avant d’avancer sur le sentier de sapinage. Tous se réunissent finalement autour du feu sacré. Le moment le plus solennel de la journée. Dans la langue abénakise, les adolescents récitent une prière et terminent en mettant le tabac reçu dans le feu sacré.

Des jeunes autour du feu sacré Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Le feu sacré est un symbole fort dans la culture autochtone. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Je m’assure avec les enseignants de faire en sorte que les jeunes soient bien préparés pour la cérémonie. C’est important qu’ils se souviennent à quel point c’est solennel, ils doivent être à l’écoute, ils doivent être fiers.

Chaque adolescent reçoit ensuite avec fierté un cadeau fait à la main par des membres de la communauté. L’an dernier, une de poche de médecine, cette année, une plume, ornée des quatres couleurs de la Roue de médecine.

Des femmes placent les plumes qui seront remises en guise de cadeau Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

La plume est ornée des quatres couleurs de la Roue de médecine Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Des sourires qui en disent long . Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Des raquettes, objets d’une très grande importance dans la culture autochtone, attendent les jeunes à la fin du parcours. Tous y signent tour à tour leur nom et la raquette devient alors symboliquement l’objet qui rassemble toute l’école. Autant les étudiants que les enseignants et le personnel de l’école y apposent leur signature.

L’école secondaire Nikanik est ouverte depuis 1997. Le directeur Pascal Sasseville Quoquochi y est présent depuis presque le tout début. Quand il se plonge dans ses souvenirs, il voit une grande différence entre la manière de transmettre la culture des atikamekws à l’époque et aujourd’hui.

Les pensionnats autochtones ont eu un effet d’assimilation. Nous on fait tout le contraire. On nous empêchait de parler notre langue, maintenant on enseigne la langue ici. On nous empêchait de vivre notre culture, nous on fait vivre la culture aux jeunes. En 1999 quand je suis arrivé, des éléments culturels dans le train-train quotidien de la vie de l’école, il y en avait, mais il y en a beaucoup plus aujourd’hui.

Tous signent une raquette qui sera accrochée sur la place d'accueil de l'école. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

C’est le début de l’année scolaire, il reste encore beaucoup de travail à faire pour se rendre à la fin de l’année. Monsieur Sasseville Quoquochi est bien fier de ses jeunes, ça se voit. La cérémonie d’assermentation est la première, il en reste encore quelques-unes, dont celle de l’enracinement pour les finissants au mois de juin. D’ailleurs, le directeur n’a pas perdu de temps pour transmettre les cartons d’invitation à notre équipe.