Les députés de la Nouvelle-Écosse discutent de ce qui peut être fait pour aider à reconnaître et protéger les droits des personnes de la communauté LGBTQ+. Les discussions émanent d’un projet de loi déposé par la députée Lisa Lachance.

La militante pour le droit des personnes LGBTQ plus à Halifax, Emma Maerten a été invitée à prendre part aux discussions et elle est très encouragée.

Si on voit juste dans les derniers mois, l'évolution, ça va quand même très rapidement. On se fait entendre , remarque la jeune femme qui avait ses doutes le 17 mai 2023 quand le premier ministre Tim Houston a refusé de dénoncer la montée haineuse contre la communauté.

C'est déjà 1000 fois mieux. Il y a un changement de ton drastique, surtout que ça reste un parti politique conservateur. Je n’aurais jamais cru que ça serait arrivé aussi rapidement de leur part!

Ouvrir en mode plein écran La militante pour le droit des personnes LGBTQ+ à Halifax, Emma Maerten, lors de son passage en studio pour l'émission Le Réveil de la N.-É. et T.-N.-L.. Photo : Radio-Canada / Lisa Revil

En quelques mois, Emma Maerten témoigne des discussions ouvertes et intéressées qu’elle a eu avec le gouvernement pour tenter de mieux protéger les individus de la communauté LGBTQ+ .

Elle a été impressionnée que Tim Houston présente un discours en cette semaine de rentrée parlementaire pour condamner la transphobie et toute forme de violences contre la communauté LGBTQ+.

C'est la première fois que tous les partis se sont réunis ensemble pour vraiment démontrer qu’on est tous ensemble en tant que province, on est uni et on veut condamner cette montée de violence qui se passe envers cette communauté-là , confie la militante.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Lisa Lachance Photo : Jean Laroche/CBC

Les propositions de la députée Lisa Lachance sont loin d’être adoptées et l'accueil un peu tiède du parti conservateur fait croire à Emma Maerteen qu’il reste beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle pense qu'une charte des droits pour les personnes issues de la communauté LGBTQ+ serait très utile.

Ça a l'air un peu étrange à dire, mais on n'est toujours pas reconnu comme une minorité en Nouvelle-Écosse , rappelle-t-elle. Ça fait en sorte qu'on n'a pas accès à du soutien monétaire, par exemple au niveau du travail.

Elle ajoute qu’une charte pourrait rendre les formations obligatoires en milieu de travail en plus d’encadrer les discussions sur le sujet dans les écoles

Ça donnerait la liberté aux personnes spécifiquement trans et non binaires d'être qui elles sont sans avoir peur , indique la militante.

Ce qui est terrifiant en ce moment c’est que j'ai tellement de jeunes qui m'écrivent qu' ils ne veulent pas sortir de chez eux parce qu'ils se font crier dessus.

Ouvrir en mode plein écran La manifestation du groupe 1 million march for Children a rassemblé environ 1200 personnes à Halifax en septembre. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Emma Maerten organise une grande contre-manifestation le samedi 21 octobre pour dénoncer la montée de la haine envers la communauté LGBTQ+ . Ça se veut en réponse au groupe de manifestation 1 million march for Children qui planifie des marches un peu partout au Canada à la même date.

On ne veut pas de violence , précise la militante consciente que certaines personnes sur place chercheront la confrontation. Le but, c'est de montrer qu'il y a un endroit où les gens appuient la communauté .

