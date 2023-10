Le nouveau ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, a rencontré pour la première fois son homologue du Québec, Geneviève Guilbault. Il promet que l’entente concernant le rachat du pont de Québec par son gouvernement sera bientôt conclue, sans toutefois préciser d’échéancier.

On arrive aux conclusions finales, j'ai rencontré la PDG du CN la semaine dernière où on a discuté en bonne partie du pont. Et je peux dire qu'on aura des bonnes nouvelles bientôt , souligne le ministre en sortant de sa rencontre avec Geneviève Guilbault à Québec.

Les deux partis en seraient à peaufiner les détails de l’entente.

Le scénario sur lequel on s'est entendu et qu'on négocie en ce moment, c'est qu'on rachète le pont et qu'on investit de façon importante pour la peinture parce que Québec mérite d'avoir un beau pont.

Yvon Charest, le négociateur nommé par le gouvernement fédéral pour chapeauter le dossier, avait révélé que deux éléments avaient fait prolonger les négociations : l’inflation et le loyer du gouvernement du Québec.

Rassurant sur le tramway

Les deux ministres des Transports ont aussi discuté du financement des sociétés de transport en commun et du projet de tramway de Québec. C’est d’ailleurs la première fois que le ministre fédéral a répondu à des questions des journalistes sur le projet.

La semaine dernière, Geneviève Guilbault avait exprimé un doute par rapport à la pleine participation du gouvernement fédéral sur les probables dépassements de coûts du projet. Le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a ensuite tenu à la rassurer.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Guilbault souhaite accompagner les sociétés de transport en commun dans la recherche d’une solution permettant d’assurer leur financement à long terme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pablo Rodriguez rejoint son propos. J'espère que je suis rassurant, affirme-t-il en souriant, Il y a des montants sur lesquels on s'est entendu et sur lesquels on a discuté. Nous on a dit qu'on serait présent pour le 40 % et puis il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là.

Il dit tout de même qu’il y a une limite de coût pour le projet, mais il réaffirme l’appui de son gouvernement pour le projet.

Pour nous Québec est une métropole qui mérite un système de transport en commun structurant. Ça fait partie de nos priorités. Alors notre intention c'est d'être présent.

Sur le volet des déficits des sociétés de transport collectif du Québec, il voit mal comment son gouvernement pourrait intervenir. De notre côté, je ne vois pas de programme qui existe, mais je l'entends , résume Pablo Rodriguez.

Avec les informations de Pier-Alexandre Bolduc