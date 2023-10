L’UPA demande un retour total des terres de Rabaska en zone agricole

L’Union des producteurs agricoles (UPA) demande au gouvernement du Québec de ramener l’ensemble des 272 hectares de terres dézonées pour la Société en commandite Rabaska sur le territoire agricole.

Ces terrains, compris entre l'autoroute 20 et la route 132, devaient autrefois servir au développement d'un projet de terminal méthanier, lequel a été abandonné il y a plus d'une décennie.

Pour le président de la section de Chaudière-Appalaches, James Allen, une décision en ce sens du gouvernement viendrait encore plus protéger les terres de l’ancien projet Rabaska.

Monsieur Allen explique qu’en redevenant zone agricole, le terrain tomberait sous la juridiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Si jamais ils veulent faire autre chose avec ces terres-là par après, ils vont passer par le canal légal, la CPTAQ , ajoute-t-il.

On est le garde-manger de la population , a rappelé le président général de l’UPA Martin Caron qui demande un geste concret du gouvernement du Québec.

On est dans un temps de consultation pour dire qu’il faut protéger le territoire, protéger les activités agricoles et aussi protéger l'accessibilité au niveau de ces terres-là et de cette richesse-là.