Julie Aubé et Sylvie Boulianne se distinguent aux prix de Musique NB

L’organisme Musique NB a décerné ses prix à plusieurs artistes et à d'autres membres de la communauté musicale du Nouveau-Brunswick vendredi soir.

L’artiste multidisciplinaire Julie Aubé a reçu le prix de l’enregistrement francophone de l’année pour son album Contentement, tandis que la chanteuse et musicienne Sylvie Boulianne a reçu le prix de la chanson francophone de l’année pour Desfois c'est moi.

Ouvrir en mode plein écran La chanteuse néo-écossaise Sylvie Boulianne. Photo : Julie Frigault

Chez les artistes anglophones, le groupe wolastoqey City Natives s’est fait décerner le prix de l’enregistrement de l’année pour son album The People Of The Dawn et l’artiste Freya Milliken a reçu celui de la chanson de l’année pour Wholeheartedly.

Plusieurs autres prix

Voici les autres prix décernés au cours de la soirée :

Vidéo de l’année : Shuttered Down, du groupe Motherhood

du groupe Révélation de l’année : le groupe Before The Dinosaurs

Innovatrice de l’année : l’artiste Kylie Fox

Champion de l’année : l'entreprise artistique East Track Mind

Salle de spectacle de l’année : Xeroz Arcade/Bar

Festival de l’année : le Festival 506

Professionnelle de l’industrie de l’année : Emma Chevarie.

Il s’agissait de la 14e remise des prix de Musique NB, qui a eu lieu au Centre culturel Aberdeen, à Moncton, et qui a eu comme animateur Xavier Lord-Giroux.