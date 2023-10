Edmonton envisage de restreindre les locations à court terme

Des conseillers de la ville d’Edmonton veulent proposer des règles pour restreindre les locations à court terme de type Airbnb.

Certains conseillers veulent suivre la nouvelle législation présentée par la Colombie-Britannique lundi pour combattre la crise du logement.

Pour le conseiller municipal du quartier Papastew, Michael Janz, les locations à court terme contribueraient à exacerber la crise du logement.

Les recherches prouvent que les locations à court terme font augmenter le loyer pour tous les autres. Le profit d’une personne, nuit à tous les autres.

Chose que conteste Alex Howell, gestionnaire chez Airbnb Canada. Cibler les locations à court terme ne résoudra pas ce problème [la crise du logement] complexe , peut-on lire dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada.

Selon Michel Janz, la Ville doit établir ses propres règles pour limiter les locations de type Airbnb.

Il suggère que le conseil municipal interdise qu’une propriété complète - un appartement ou une maison- soit louée sur le court terme. De plus, inspiré par la proposition de la Colombie-Britannique, il préconise que seules les propriétaires qui résident sur la propriété puissent louer une partie du logement à court terme.

De même, il souhaite qu'une limite de 90 jours soit instaurée pour que cette industrie du court terme revienne à ses bases.

L’hôtellerie en appui

L’industrie hôtelière d'Edmonton appuie la proposition de Michael Janz.

Les hôtels souhaitent que les règles du jeu soient revues et deviennent plus équitables pour tous les acteurs du milieu, déclare Tracy Douglas-Blowers, la présidente d'Alberta Hotel and Lodging Association.

Car, si les tarifs offerts par ces propriétaires sont aussi bas, c'est en partie parce que les locations à court terme ne sont pas soumises aux mêmes exigences que les hôtels.

Elles n'ont pas l'obligation de répondre aux normes d’accessibilité, de santé, de sécurité, ni même de fiscalité, explique Thorben Wieditz, le directeur administratif de Fairbnb, un organisme à but non lucratif qui milite pour réglementer les locations à court terme.

Par conséquent, des propriétaires de logement les utilisent comme des hôtels, tout en ne payant que des taxes résidentielles.

Avec les informations de Dennis Kovtun