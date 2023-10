Carole Laure : « J’ai eu une très belle vie »

Carole Laure a eu une vie et une carrière bien remplies. Au cours des 50 dernières années, elle a participé à plus de 30 films et lancé 7 albums.

À travers ses projets et ses succès, l’actrice s’est toujours posé des questions qui resteront sans réponse. Sa mère biologique est décédée alors qu’elle n’avait que deux semaines et son père l’a confiée en adoption.

Elle a alors rejoint une famille qui comptait déjà six enfants.

Quelle aurait été ma vie si j’avais vécu avec mes vrais parents? Quelle aurait été ma vie si j’avais été adoptée par une autre famille? J’essayais d’imaginer ce que ça aurait pu être , dit-elle.

C’était une famille extrêmement aimante, donc j’ai été aimée. C’est ça qui compte.

24:15 Patrice Roy s'entretient avec Carole Laure

Les belles années du cinéma québécois

Sa rencontre avec Gilles Carle, alors qu’elle avait 23 ans, a été le point de départ de sa carrière. C’est un homme que j’ai beaucoup aimé, je pense que c’est lui qui a fait que j’ai fait du cinéma , raconte-t-elle.

Entre 1973 et 1983, l’actrice a joué dans six films de Gilles Carle, qu’elle décrit comme un grand cinéaste. Sa manière de regarder, avec tous les contrastes, c’est ça que j’aimais tellement, explique-t-elle. Il mettait l’horreur à côté de la beauté, et ça m’a toujours fascinée.

C’est [Gilles Carle] qui m’a fait découvrir la force du cinéma. [...] Il me fascinait complètement.

Dans le film La mort d’un bûcheron, paru en 1973, Carole Laure incarne Marie Chapdelaine. C’est d’ailleurs l’histoire personnelle de Carole qui a inspiré le scénario à Gilles Carle.

Publicité

Son entrée fracassante dans le monde du cinéma lui a permis de tourner avec les plus grands, comme les réalisateurs Bertrand Blier et Jean-Charles Tacchella, en plus de jouer aux côtés d’acteurs comme Jean-Louis Trintignant et Patrick Dewaere.

Un #MeToo avant l’heure

Si l’actrice a participé à plusieurs scènes osées de son plein gré, elle a également vécu un événement qui s’apparente aux faits dénoncés lors du mouvement #MeToo (#MoiAussi).

Lors du tournage du film Sweet Movie, Carole Laure a dû quitter le plateau après les demandes inappropriées du réalisateur Dušan Makavejev.

C’est une longue histoire d’horreur, jusqu’au point où j'avais très peur et je ne voulais plus faire de cinéma , raconte-t-elle.

Elle souligne d’ailleurs son appui au mouvement #MeToo. C’est extraordinaire que les femmes dénoncent et se révoltent , dit-elle.

Un besoin d’amour et de stabilité

Carole Laure croit que son passé familial a eu un effet sur son besoin de longévité et de stabilité dans sa vie amoureuse. Ç’a probablement joué dans le fait que j’ai vécu avec le même homme toute ma vie , analyse-t-elle.

Ils m’ont donné tellement d’amour que j’avais les nerfs de vouloir l’amour, et j’ai rencontré l’amour , résume-t-elle.

Carole Laure a rencontré le musicien Lewis Furey en 1977. Pour elle, le moment a été foudroyant .

Je l'ai aimé dès le premier jour où j’ai posé mes yeux noirs sur ses yeux verts.

Avec Lewis, Carole a eu deux enfants : Clara et Thomas. Elle est aujourd’hui grand-mère, un rôle qu’elle chérit particulièrement. C’est le meilleur rôle, parce que mère, ce n’est pas évident. Je ne sais pas si j’ai été une bonne mère, je n’avais pas un vrai modèle de mère , indique-t-elle.

Publicité

Le plus grand bonheur en ce moment, c’est Tom et Lucas, mes deux petits-enfants, qui arrivent en courant chez moi, mentionne-t-elle avec le sourire. Je ne pensais jamais qu’être grand-mère me donnerait autant de joie.

La passion de la musique

La série audio Entre Carole et Lewis, qui a été présentée sur ICI Musique à l’hiver 2023, permet d’entrer dans l’univers musical des deux amoureux.

La musique a d’ailleurs pris une grande place dans la vie du couple. J’étais tellement amoureuse de la musique de Lewis que j’ai chanté à cause de ça, dit-elle. Je n’étais pas chanteuse, je n’avais pas une voix extraordinaire, mais sa musique me parlait et j’avais envie de chanter avec lui, alors j’ai chanté.

Ses enfants évoluent d’ailleurs dans le milieu : sa fille danse et son fils fait de la musique. Ils ont été élevés en voyant beaucoup de spectacles, ils ont été élevés dans la musique , souligne l’actrice.

La mort a fait partie de ma vie

J’ai porté une peur de ne pas vivre au-delà de 32 ans, parce que ma mère est morte à 32 ans, raconte Carole Laure. J’avais peur d’avoir 33 ans et j’avais très hâte que mes enfants aient 33 ans aussi.

En plus du décès de sa mère, l’artiste a dû vivre le deuil de son premier enfant, décédé à l’accouchement.

Je n’en ai pas beaucoup parlé dans ma vie, mais j’ai été très cassée par ça, confie-t-elle. Qu’est-ce qui a fait que j’ai continué à fonctionner? C’est vraiment grâce à Lewis.