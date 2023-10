Le groupe Produits forestiers Résolu (PFR) a inauguré jeudi le camp forestier Gaston-Ouellet dans son nouveau lieu de récolte situé dans le secteur Outardes, au nord de Baie-Comeau.

PFR a investi près de 20 millions de dollars pour mettre sur pied les installations et acheter le matériel nécessaire au déroulement des opérations.

Dans un communiqué, l’entreprise estime que les récoltes de bois dans le secteur pourraient générer des retombées économiques de l’ordre de 30 millions de dollars par année pour la région au cours des 10 prochaines années.

Le vice-président aux affaires publiques de PFR au Québec, Louis Bouchard, ajoute que tous les produits nécessaires au déroulement des opérations du camp seront achetés localement.

On va cuisiner des milliers de repas par jour et les aliments seront achetés à des commerçants locaux, pour l’entretien des véhicules on va aussi faire affaire avec des gens du milieu, donc c’est un ensemble d’activités qui vont permettre ces retombées , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Louis Bouchard est vice-président des affaires publiques du Québec chez Produits forestiers Résolu. Photo : Produits forestiers Résolu

Le bois récolté dans le secteur Outardes sera pour sa part transformé à la scierie Outardes de Produits forestiers Résolu.

Après deux ans de transition entre la fin des travaux dans le secteur de Manic-5 et l’ouverture du nouveau camp, 160 travailleurs forestiers pourront désormais œuvrer en permanence. Ils seront entre autres affectés à la récolte du bois, à la cuisine et à l'entretien.

Ouvrir en mode plein écran Marcel Furlong est préfet de la MRC de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Le préfet de la MRC de Manicouagan Marcel Furlong dernier est enthousiaste à l'idée de voir s'installer le camp dans la région. Il se dit notamment impressionné par les diverses retombées prévues.

Publicité

C’est beaucoup de gens qui vont être à l'emploi et PFR va entretenir la route pour se rendre au campement, donc ça va profiter aux villégiateurs. C’est juste des points positifs , constate Marcel Furlong.

Un camp en l'honneur de Gaston Ouellet

Le camp forestier a été nommé en l’honneur de Gaston Ouellet, qui est décédé plus tôt cette année. Celui-ci a entre autres œuvré pendant des dizaines d'années en tant que responsable de l’entretien dans de nombreux camps forestiers de la région, dont ceux de Produits forestiers Résolu.

Louis Bouchard, mentionne que Gaston Ouellet était un homme passionné et à l’éthique de travail inégalée .

Avec les informations de Camille Lacroix