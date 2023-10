À l’automne, les adeptes de l’asimine, un fruit mieux connu sous le nom de pawpaw, sont aux anges. Ils s’empressent d'en faire la cueillette et de consommer ce fruit d’apparence exotique qui n'est mûr que pendant quelques semaines par année.

Dyson Forbes dépose des pawpaws sur un comptoir de sa boutique de l’avenue Danforth à Toronto. Couteau à la main, il tranche le fruit en deux pour révéler une chair jaune au parfum sucré.

Le test de goût correspond à l’odeur. On y décèle une saveur qui s’apparente à la fois à la banane, à la papaye, à la mangue ou même à l'ananas!

Selon Dyson Forbes, c’est un fruit délicieux qui se consomme seul, en le coupant en deux et en crachant les graines . Le pawpaw se mélange bien à une crème glacée ou à ajouter au-dessus d’une tarte ou d’un gâteau, note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Dyson Forbes et son père vendent des asimines dans des marchés et dans leur boutique quelques semaines par automne. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

Il faut éviter de consommer les graines ou la peau car ces éléments contiennent certaines toxines. Il est déconseillé de manger du pawpaw cuit, car cela pourrait engendrer des aléas digestifs.

Quand le fruit est anticapitaliste

Le pawpaw est intrinsèquement anticapitaliste , lance JD Van Allen en riant. Celui qui est un spécialiste de permaculture du côté de Prescott, dans l’Est ontarien, rappelle que le fruit doit être consommé au cours des trois jours suivant sa cueillette avant qu’il ne soit trop mûr et pourrisse.

Ouvrir en mode plein écran JD Van Allen a planté sept asiminiers trilobés sur son terrain. Photo : Capture d'écran/Google Meet

Dyson Forbes abonde dans le même sens, expliquant qu’il est difficile d’en assurer un approvisionnement régulier dans les étals des marchés fermiers de sa compagnie dans la région.

Pourquoi? Le fruit prend beaucoup de temps à mûrir et quand il est fin prêt, il mûrit et ramollit très rapidement.

Le pawpaw et l’Ontario

L’asiminier trilobé, l’arbre d’où provient le pawpaw pousse à l’état sauvage dans la forêt carolingienne, c’est-à-dire des forêts de feuillus dans le Sud-Ouest de l’Ontario près de Windsor ou de Sarnia. On en retrouve également dans le Sud de l’Ontario, plus particulièrement près du lac Érié dans le comté de Norfolk, mais aussi à l’est du lac Ontario.

L’arbre était grandement présent sur le territoire par le passé, mais il a fait les frais de la déforestation, note Dyson Forbes. Son entreprise compte remettre des graines à des membres de Six Nations de la rivière Grand.

De son côté, JD Allen a planté sept asiminiers dans sa cour. Il en a aussi planté quelque 200 autres dans la région avec l’intention de créer ce qu’il décrit comme un verger public et tente d’en planter à d’autres lieux.

Matt Soltys, un arboriculteur fruitier de Guelph s’intéresse lui aussi à la survie du pawpaw en Ontario.

Les peuples autochtones en ont eu beaucoup dans leurs propres vergers. C’est beaucoup grâce à eux qu’on leur doit leur présence en sol canadien , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Matt Soltys est un arboriculteur fruitier. Son entreprise, The Urban Orchardist, veiille à la création d'espaces et de vise en valeur d'arbres fruitiers. Photo : Avec l'autorisation de Matt Soltys

Un fruit rassembleur

L’engouement pour cela se traduit également par de l’activité en ligne. Les pawpaws génèrent des disuccusions parmi des groupes de cueilleurs dont, Wild Foragers Society ou encore Pawpaw Growers of Ontario qui comptent des milliers d’abonnés.

Cette communauté virtuelle tient aussi des activités présentielles.

Matt Soltys a récemment organisé un deuxième festival du pawpaw près de Guelph. L’activité a rassemblé une population variée, tant de spécialistes de botanique et de conservation de la flore que de simples citoyens passionnés.

Selon lui, les gens sont attirés par l’unicité de ce fruit en forme de rein ou de haricot géant.

Ouvrir en mode plein écran Des asimines cultivées par Matt Soltys de Guelph. Photo : Avec l'autorisation de Matt Soltys

Consommer du pawpaw et en semer ses graines, permet, selon lui d’établir une connexion avec le terroir ontarien.