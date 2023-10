Est-ce la fin pour la passerelle suspendue du parc d’Aiguebelle?

L’avenir de la passerelle suspendue du parc national d’Aiguebelle pourrait être en péril.

L’accès a été fermé de façon temporaire en juillet dernier en raison d’un bris sur l’un des tendeurs secondaires. Le directeur du parc, Frédéric Bilodeau, rapporte que l’attrait devrait demeurer fermé pendant plusieurs mois.

Les dommages à la passerelle étaient pas mal plus gros qu’on pensait. Malheureusement, c’est une structure qui est assez complexe, donc il faut faire les choses comme il faut pour assurer la sécurité des usagers , indique Frédéric Bilodeau.

Le directeur du parc national d’Aiguebelle affirme que des firmes d'ingénierie se penchent sur le problème.

Il y a plusieurs étapes à franchir, même de voir si la structure de la roche est encore capable de soutenir une passerelle suspendue dans ce secteur-là.

Selon Frédéric Bilodeau, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) souhaite rouvrir la passerelle. Il est toutefois possible que la Sépaq décide de fermer définitivement la structure et de la démanteler.

C’est une possibilité. On ne souhaite pas ça, mais en même temps, on ne peut pas forcer la nature, mais c’est sûr que c’est une préoccupation , concède-t-il, ajoutant que la sécurité des visiteurs du parc guidera les décisions.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs ne peuvent accéder à la passerelle suspendue du parc d'Aiguebelle depuis juillet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Dans un scénario optimiste, M. Bilodeau ne s’attend pas à une réouverture avant un an.

Dans le meilleur des mondes, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne pense pas que la passerelle va être rouverte avant l’automne prochain , prévoit-il.

Tout va être mis en place pour qu’elle soit remise en fonction. Par contre, si physiquement c’est impossible, on ne peut pas faire de miracle non plus. Si les falaises ne peuvent pas supporter la structure, on ne fera pas exprès pour construire quelque chose qui pourrait s’écrouler quelques années après.

Selon le directeur du parc, les conséquences de la fermeture de son attrait phare ont déjà commencé à se faire sentir.