Les 100 premiers jours d’Olivia Chow à la mairie de Toronto

Vendredi marque le 100e jour en poste de la mairesse de Toronto, Olivia Chow. Un bilan positif jusqu’à présent, selon plusieurs.

Il y a encore beaucoup à faire

Lors de ses premières semaines, la mairesse a fait de l'hébergement des demandeurs d'asile une priorité, elle a renforcé les services de transport en commun, augmenté la taxe sur les logements vacants et promis d'accélérer l'approbation de CafeTO, le programme de terrasses saisonnières de la Ville, qui a fait l'objet de plaintes de la part de propriétaires d'entreprises.

Ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup à faire , lance-t-elle.

Publicité

Son leadership reste encore à prouver sur deux dossiers importants : le logement abordable et le redressement des finances de la Ville, indique Myer Siemiatycki, professeur émérite de politique à l'Université métropolitaine de Toronto.

Mme Chow entamera le processus budgétaire de 2024 avec un déficit estimé à 1,5 milliard de dollars, sans que l'on sache exactement comment il sera comblé, rappelle-t-il, tout en saluant les premiers jours de son mandat.

Il ajoute que sa promesse électorale de construire plus de logements abordables nécessitera du temps et de la volonté politique. C'est une crise qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu résoudre , dit-il.

Des progrès

Dans ses premières semaines, Mme Chow a accéléré les discussions sur un accord financier à long terme, qu'elle a fait approuver par le conseil municipal.

Publicité

Elle a notamment demandé à la province la permission de percevoir une taxe de vente municipale sur les biens et services et proposé l’imposition d’une taxe sur les stationnements non résidentiels comme outils pour générer des revenus municipaux. La stratégie budgétaire propose également une hausse progressive des droits de cession immobilière sur l’achat de résidences de luxe.

Changement de culture

La mairesse confie que ce qui l’a le plus marqué depuis son entrée en fonction, le 12 juillet dernier, est que le conseil municipal a soutenu ses nominations au sein des commissions.

Cela a été très important pour moi , dit-elle. Certains d'entre eux connaissent parfaitement le fonctionnement de la Ville, leur expérience est donc très importante.

Selon Myer Siemiatycki, le conseil diversifié de Mme Chow contraste avec le cercle restreint de l'ancien maire John Tory. Je pense qu'en termes de culture, de dynamique, d'ambiance à l'hôtel de ville, c'est peut-être sa plus grande réussite, car c'est ce qui rendra tout le reste possible , affirme-t-il.

Chris Eby, chef de cabinet pendant le premier mandat de l'ancien maire Tory, a fait l'éloge de la manière dont Olivier Chow a plaidé en faveur d'un soutien financier aux autres ordres de gouvernement.

Je sais à quel point il est difficile de faire avancer les choses. Mais pour moi, elle fait tout ce qu'il faut , dit-il, précisant qu'il ne parle pas au nom de Northcrest Developments, où il travaille désormais en tant que cadre. Elle a contacté d'autres gouvernements, elle a essayé de trouver un terrain d'entente et elle fait exactement ce que l'on espère qu'un maire fasse , ajoute-t-il.

Avec les informations de La Presse canadienne