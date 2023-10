Un chien shiba inu fera un sprint vidéo à Games Done Quick

L’événement caritatif prisé des joueurs et des joueuses, Awesome Games Done Quick (AGDQ), a déjà impressionné les foules avec des sprints vidéo les yeux bandés. Cette fois-ci, il sera l’hôte d’un participant… canin!

Le chien sera accompagné de son maître, le sprinteur vidéo JSR, lors d’une séance qui sera diffusée en direct de son salon. Le duo vise un chronomètre de 30 minutes pour compléter le jeu Gyromite de la NES, lancé en 1985.

Les internautes peuvent déjà voir sur YouTube la prouesse de Peanut Butter, dont le nom est un clin d'œil à PB, qui signifie Personal Best (meilleur temps personnel).

L’animal de trois ans utilise un contrôleur personnalisé de quatre gros boutons. Les trois premiers correspondent aux commandes A, B et Sélectionner, et le quatrième permet d’appuyer en simultané sur les touches A et B. Son maître le guide sur sa manette de jeu à l’aide de petites gâteries.

Selon la vidéo, il est parvenu à terminer le jeu en 25 minutes et 28 secondes, soit environ une heure de moins que le temps moyen que prend un être humain pour battre Gyromite, selon le site HowLongToBeat.com.

JSR, le maître de Peanut Butter, tentera lui aussi sa chance dans une course contre la montre de Castlevania III: Dracula's Curse, un jeu de la même console de Nintendo.

L’événement hivernal Awesome Games Done Quick (AGDQ) se tiendra du 14 au 21 janvier 2024 à Pittsburgh, aux États-Unis.

Avec les informations de Engadget