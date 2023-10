Le grand responsable du projet de train à grande fréquence (TGF) dissipe les doutes qui pourraient subsister quant à la place de Trois-Rivières dans le trajet qui doit relier Toronto à Québec. Martin Imbleau, président-directeur général de VIA TGF, assure que « Trois-Rivières est un arrêt imposé dans le mandat » que s’est vu confier l’entité pour développer le projet.

C’est un centre névralgique qui est bien situé. Je vous dirais aussi que Trois-Rivières va bénéficier de façon très importante de ce service sur plusieurs aspects, fait-il valoir. Évidemment, le développement économique, mais aussi le coût du logement qui est une priorité pour tout le monde aujourd’hui. Quand on est capable d’aller une seule fois ou deux à Montréal en 1 h 15, 1 h 20, ça nous permet de ne pas nécessairement habiter en ville ou dans une banlieue, mais de rester dans nos centres.

Je pense que Trois-Rivières va être une des grandes gagnantes de ce projet-là.

Le TGF doit circuler minimalement à des vitesses avoisinant les 200 km/h dans le grand corridor . La porte n’est pas fermée à l’idée d’augmenter la vitesse.

L’emplacement des gares et des rails n’est pas encore déterminé, mais Martin Imbleau est d’avis que les choix qui seront faits doivent être pensés pour les générations à venir. C’est un facteur très important. Comment on entre et on sort des villes? Aujourd’hui, les trains de passagers, quand ils croisent un train de marchandises, il faut qu’ils s’arrêtent, puis qu’ils se tassent, c’est inacceptable pour les passagers. Donc, on va avoir des voies qui sont dédiées les plus droites possibles […] trouver les meilleurs endroits pour assurer une intermodalité avec les centres urbains puis les systèmes dans les différentes villes.

VIA TGF espère pouvoir doubler le nombre de départs et d’arrivées entre Toronto et Québec. J’aime dire, il faut être capable de partir le matin de Trois-Rivières, arriver rapidement, mais il faut être capable d’être certain de revenir de façon fiable et fréquente le soir à Trois-Rivières , ajoute le pdg.

Ouvrir en mode plein écran Le trajet envisagé du TGF qui reliera Toronto et Québec. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Trois consortiums ont été retenus dans le cadre de l’appel de qualification, soit le groupe franco-québécois Cadence, Développeurs ferroviaires interurbains et Partenaires ferroviaires QConnexiON. L’appel d’offres a officiellement été lancé vendredi dernier. Le nom du consortium sélectionné, et par le fait même le montant du projet, sera connu à la fin de l’automne 2024.

Plusieurs étapes suivront, dont des études environnementales et des échanges avec les Premières Nations situées le long du corridor et avec les communautés desservies. C’est donc dire que la construction ne débutera pas avant au moins 2028, affirme Martin Imbleau.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin