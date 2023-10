Depuis quelques années, les bibliothèques publiques du Nord de l'Ontario ont dû d'adapter pour continuer d'être pertinents et d'aider les gens à faire partie de la communauté à toutes les étapes de leur vie.

Les progrès technologiques ont forcé les bibliothèques à se réinventer, remarque Carole-Ann Demers, directrice générale de la Bibliothèque publique de Timmins.

On est toujours en train de s'adapter aux besoins de la communauté, c’est un renouvellement qui n'arrête jamais.

La crise sanitaire qui a commencé en 2020 a aussi eu un profond impact, notamment pour le développement des ressources numériques.

Avec la pandémie dernièrement, on a dû faire plusieurs changements et puis ça nous a ralentis un peu , concède Mme Demers. Mais en fin de compte on a réussi à faire des changements qui sont pour le mieux.

Ouvrir en mode plein écran Les bibliothèques donnent accès à du matériel et des technologies, comme des imprimantes 3D, comme dans le Makerspace de la Bibliothèque centrale du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

La directrice générale de la Bibliothèque publique de Timmins note que les ressources électroniques sont demeurées très populaires même après l’assouplissement des restrictions sanitaires.

Publicité

Elle ajoute que le niveau de fréquentation en personne depuis le début de l’année est semblable à celui prépandémique.

Un constat partagé par des dirigeants des bibliothèques publiques du Grand Sudbury, de Thunder Bay et de Nipissing Ouest, qui ont aussi observé un regain des visites en 2023.

Jardinage, sports et technologie

Pour inciter les gens à les visiter, les bibliothèques permettent d’emprunter une foule d’équipements et de ressources éducatives qui vont au-delà des livres, des films et des jeux de société.

Par exemple, la Bibliothèque publique de Thunder Bay s’est associée avec le centre alimentaire communautaire Roots pour prêter des outils de jardinage, explique sa bibliothécaire principale, Ruth Hamlin-Douglas.

Ouvrir en mode plein écran Ruth Hamlin-Douglas explique que la Bibliothèque publique de Thunder Bay a aussi des partenariats permettant aux résidents d'emprunter des détecteurs de dioxyde de carbone ou des appareils pour vérifier leur consommation d'électricité. Photo : Avec la permission de Ruth Hamlin-Douglas

À Timmins, la bibliothèque prête des graines de plantes de flore locale que les gens peuvent planter, avec la promesse de rapporter les graines issues de la récolte.

La Bibliothèque publique de Timmins prête aussi des appareils pour accéder à Internet par les ondes cellulaires.

À Nipissing Ouest, la directrice de la Bibliothèque publique locale, Émélie Bisaillon, énumère des exemples d’équipements à emprunter qui permettent de profiter du plein air, comme des cannes à pêche, des bâtons de marche et des raquettes à neige, en plus des laissez-passer pour les parcs provinciaux.

Ouvrir en mode plein écran Émélie Bisaillon affirme que les gens sont encore nombreux à fréquenter la bibliothèque publique de Nipissing Ouest. Photo : Avec la permission d'Émélie Bisaillon

Toutes les bibliothèques autour d'ici, on se rencontre puis on partage nos idées. Donc il y a bien des idées qui se répètent dans la région , précise Mme Bisaillon.

Publicité

Biblios pour la vie

Le thème de la Semaine des bibliothèques publiques de l’Ontario 2023, qui se terminait vendredi, était Biblios pour la Vie .

Un thème cher au cœur de Monique Roy, bibliothécaire jeunesse pour la Bibliothèque publique du Grand Sudbury (BPGS). On a aussi des ressources pour les personnes de tout âge.

Mme Roy souligne que de grands efforts sont faits pour accueillir les familles immigrantes, en leur montrant comment fonctionne la bibliothèque et quelles sont les ressources disponibles.

Celle qui est responsable de l’achat de livres pour enfants aimerait voir plus de livres destinés aux réfugiés, pour les aider à apprivoiser leur communauté d’accueil.

C'est une célébration des bibliothèques ici en Ontario, en tant qu'institution permanente , affirme pour sa part Carole-Ann Demers. Il existe une bibliothèque pour chacun à chaque étape de sa vie.

Michelle Arbuckle, directrice générale de l’Association des bibliothèques de l’Ontario, affirme que les bibliothèques aident les quartiers à se développer.

Ouvrir en mode plein écran Michelle Arbuckle, directrice générale de l'Association des bibliothèques de l'Ontario, affirme que les bibliothèques permettent d'exposer les gens à de nouvelles façons de penser ou à de nouvelles façons d'aborder différents enjeux. Photo : Avec la permission de Michelle Arbuckle

Elles s’assurent que tout le monde à la chance d’apprendre et de faire partie de la communauté , précise-t-elle. Elles jouent un rôle important pour aider les Ontariens à apprendre tout au long de leur vie.

Du côté de Thunder Bay, Ruth Hamlin-Douglas souligne aussi que les bibliothèques peuvent profiter aux plus jeunes comme aux plus vieux.

Elle raconte avoir déjà vu des parents avec un nouveau-né âgé de 3 semaines participer à un programme de livres pour bébés.

Les personnes âgées, pour leur part, sont nombreuses à profiter d’un service de livraison de livres.

Et bien sûr entre les deux, il y a des enfants qui apprennent à lire et des adultes qui participent à des clubs de lecture ou qui viennent pour nos programmes d’art , ajoute Mme Hamlin-Douglas.

Sensibiliser le public et les gouvernements

L’un des principaux obstacles qui peuvent nuire à la mission des bibliothèques est le financement, note Ruth Hamlin-Douglas.

Il y a d’autres services dans la communauté, comme les services d’urgences, qui ont besoin de beaucoup de financement, ce qui veut dire parfois moins de financement pour les institutions culturelles comme les bibliothèques.

À Timmins, Carole-Ann Demers affirme avoir un bon appui de la municipalité, mais elle aimerait voir la province s’impliquer davantage.

Un autre grand défi, c’est de toujours devoir se promouvoir pour être certains que les gens viennent nous voir, pour que les ressources soient utilisées à leur plein potentiel, ajoute Mme Demers.