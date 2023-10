De nouveaux aménagements cyclables proposés dans le secteur de Hull

La Ville de Gatineau a dévoilé ses propositions d’aménagement cyclable dans le secteur de Hull, jeudi soir. L’administration municipale dit vouloir « amener un maximum de citoyens à opter pour une mode de transport actif tout au long de l’année ».

Quatre axes sont visés par ce qui a été soumis aux citoyens : Mont-Bleu, Gamelin, Saint-Joseph et Centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Une carte des nouveaux liens cyclables proposés pour le secteur Hull, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Ville de Gatineau

La conseillère du district du Carrefour-de-l’Hôpital, Olive Kamanyana, avait déjà de bons mots pour le réseau cyclable de Gatineau.

Nous sommes une ville vélo exemplaire , a-t-elle lancé en début de rencontre.

Mme Kamanyana décrit des résultats incroyables quant à l’application du Plan directeur du réseau cyclable adopté en 2018.

Plus de 40 km de liens cyclables ont été ajoutés au réseau cyclable , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Olive Kamanyana, conseillère municipale du district du Carrefour-de-l'Hôpital (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Douze policiers sont maintenant à vélo dans la municipalité. Sept kilomètres de réseau cyclable hivernal seront ajoutés pour l’hiver à venir.

Selon le compte fait en milieu de soirée par Martin Beaulieu, directeur adjoint des Centres de services d’Aylmer et Hull, ce sont 123 personnes qui assistaient à la présentation. Plus de vingt questions et commentaires avaient alors été soumis.

« On avance », selon MOBI-O

L'organisme de mobilité durable MOBI-O s'est montré satisfait des propositions faites par la Ville de Gatineau jeudi.

Tout est toujours perfectible, mais on a un plan intéressant qui vient rajouter des infrastructures , lance d'entrée de jeu le directeur général de l'organisme, Patrick-Robert Meunier.

On donne un grand coup dans un secteur qui va venir aider à consolider l'ensemble du réseau pour les déplacements utilitaires , poursuit l'activiste.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Robert Meunier, directeur général de Mobi-O (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

M. Meunier dit maintenant attendre la prochaine étape, c'est-à-dire la révision du plan directeur du réseau cyclable, prévue pour l'an prochain. Il souhaiterait voir des aménagements temporaires en attendant les infrastructures permanentes.

On est capable de faire des aménagements plus légers, mais qui viennent quand même offrir un environnement plus intéressant pour le cyclisme , conclut M. Meunier.

Exercice de micro-démocratie

Les questions posées lors de ce type de consultation sont précises et pointues, et révèlent des considérations que seuls les citoyens qui fréquentent les artères visées peuvent poser.

Un cycliste qui empruntera la rue Bourque et qui voudrait tourner à gauche sur Moussette se retrouvera à une intersection où il n'y a pas d'arrêt dans toutes les directions. Qu'avez-vous prévu pour sécuriser le virage à gauche? , demande une citoyenne, Mme Lecoq.

On ne voudrait pas qu'à chaque intersection, la priorité soit sur la rue transversale et que l'arrêt soit sur Bourque , a répondu la cheffe de service au Service de l’urbanisme et du développement urbain, Nadine Lafond, ajoutant que la question serait étudiée plus en détail avant une solution définitive.

Une autre citoyenne, Mme Bureau, propose de retirer le stationnement rue des Oliviers, un corridor scolaire, pour y aménager des bandes cyclables. Le tout, pour améliorer la sécurité des élèves et de leurs parents.