Le projet Paramédics en soins avancés sera discuté avec Andrée Laforest

Un projet pilote est en cours au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le mois de juillet pour permettre aux techniciens ambulanciers paramédicaux de dispenser des soins plus avancés grâce à une spécialisation universitaire de deux ans.

Le projet Paramédics en soins avancés devait se terminer le 14 octobre, mais il a été prolongé jusqu'au 11 novembre afin d'analyser l'ensemble des données compilées par les ambulanciers en soins avancés.

Le directeur régional de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, Éric Tremblay, a expliqué à l'émission C'est jamais pareil que le projet pilote a été pensé pour réduire la pression sur le réseau de la santé. Initialement, la première chose que les gens en soins avancés vont faire, c'est des transferts interhospitaliers, c'est-à-dire qu'ils vont partir de différents centres hospitaliers de la région et à la place de mettre une infirmière dans le véhicule ambulancier, on va mettre un paramédic en soins avancés qui va permettre d'acheminer le patient vers un autre hôpital pour avoir des soins un peu plus spécialisés.

L'infirmière qui aurait normalement embarqué dans le véhicule ambulancier va demeurer sur son lieu de travail à l'urgence pour maintenir la fluidité au niveau de l'urgence de l'hôpital dans laquelle elle travaille , ajoute Éric Tremblay.

Les ambulanciers paramédicaux qui participent au projet ont une formation donnée par la faculté de médecine de l'Université de Montréal.

Il faudrait investir entre 1 million et 1,5 million de dollars par année pour pérenniser l'initiative menée en collaboration avec le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS). La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, souhaite rencontrer les responsables du projet la semaine prochaine pour faire le point.