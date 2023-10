Gaspé construira le premier navire hybride de la Garde côtière

Le chantier naval Forillon de Gaspé se voit octroyer un contrat de 55.5 M$ pour la construction du premier navire hydrique électrique de la Garde côtière canadienne.

La ministre des Pêches et des Océans (MPO), Diane Lebouthillier, en a fait l'annonce en conférence de presse vendredi matin, à Gaspé.

Le bateau sera spécialisé dans la recherche sur les pêches et dans les sciences océanographiques et hydrographiques. Deux laboratoires dotés d'une large gamme d'équipements scientifiques y seront aménagés. Cinq membres d’équipage et six scientifiques pourront monter à bord.

Ce navire est conçu pour mener les recherches nécessaires afin de fournir les données pour prendre des décisions durables pour les pêches et les écosystèmes du Canada, selon le communiqué publié par le MPO.

Rendu du nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique de la Garde cotière canadienne. Le bateau sera d'une longueur de 32 mètres et d'une largeur de 10,5 mètres avec un déplacement de près de 552 tonnes brut. Photo : Gracieuseté de Robert Allan Ltd.

Le bateau sera d’une longueur de 32 mètres et d’une largeur de 10,5 mètres. Son nouveau système de propulsion permettra, en comparant des navires similaires, de réduire de 25 % les émissions de CO2 et de faire des économies sur le carburant.

En tant que nation maritime avec le plus long littoral au monde, le Canada a une opportunité unique d’être un chef de file mondial dans la mise en œuvre de solutions à faibles émissions de carbone et d’une économie bleue pour tous. L’annonce d’aujourd’hui constitue un jalon majeur pour l’histoire maritime de la Gaspésie , a indiqué la ministre Diane Lebouthillier.

Diane Lebouthillier affirme que «la construction de ce navire permettra non seulement de créer et maintenir des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, mais stimulera directement et indirectement l'économie de toute la région.» Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvallon

Selon le MPO, la construction du nouveau navire permettra de créer et maintenir jusqu’à 90 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés en région.

Le contrat prévoit la livraison du navire dès 2027.

Le chantier naval Forillon de Gaspé a jusqu’à présent livré sept navires à la Garde côtière canadienne. Un huitième est toujours en chantier.