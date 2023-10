Saint-Marc-de-Figuery retourne en appel d’offres pour le Centre Dominic-Boutin

La Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery revoit sa stratégie pour le projet du Centre récréatif Dominic-Boutin.

Seulement deux soumissions ont été reçues au printemps pour la construction de cette patinoire couverte avec un bâtiment de services et elles se sont avérées trop élevées.

On a refait nos devoirs, dans le sens où on a regardé ce qu’on pourrait revoir au niveau soit du projet ou soit de l’approche, de la façon de faire. Ce qui a été décidé, c’est de retourner en appel d’offres, mais en séparant les travaux de la structure du toit avec la préparation du terrain de ceux du bâtiment de services. Ce sera donc deux appels d’offres distincts, qu’on va lancer en parallèle , explique le maire André Rioux.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Marc-de-Figuery, André Rioux, souhaite faire avancer le projet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Municipalité espère ainsi attirer plus de soumissionnaires et obtenir de meilleurs prix, alors que des entrepreneurs pourront faire des offres en fonction de leurs spécialités.

Le budget du projet est maintenu à 2,4 millions de dollars. Québec et Ottawa maintiennent leur contribution à 750 000 dollars chacun. La Municipalité demeure engagée à hauteur de 190 000 dollars en plus d’assumer les coûts d’entretien annuels et le milieu doit fournir 850 000 dollars.

On en a profité aussi pour revoir au niveau du projet comme tel, nos besoins en termes de superficie pour la patinoire et en même temps ce qu’on voulait prévoir au niveau bâtiment de services. On a revu la superficie pour la patinoire, ce qui a un impact au niveau de la structure, et on pense que ça devrait avoir un impact en termes de réduction de coût , estime André Rioux.

Réalisation en 2024

Les firmes de services professionnels s’affairent présentement à préparer les nouveaux appels d’offres. Ceux-ci seront lancés dans les prochaines semaines avec l’objectif d’octroyer les contrats au début de la prochaine année.

On pense que l’année 2024 sera une année charnière de décision pour le projet. On essaie de trouver toutes les solutions possibles pour faire en sorte que ce projet se réalise. C’est un projet qui est important pour la municipalité, pour les citoyens et pour la famille. C’est un projet qui tenait à cœur à Dominic. On veut aller de l’avant en 2024 , assure le maire André Rioux.

Ce centre récréatif se veut la concrétisation du rêve de Dominic Boutin, qui souhaitait mettre un toit sur la patinoire. Ce bénévole fort impliqué localement est décédé tragiquement dans un accident de motoneige en mars 2017.