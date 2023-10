Le soccer est de retour après 15 ans d’absence à l’Académie Saint Mary’s d’Edmundston. L’arrivée de nombreux nouveaux arrivants dans la communauté a permis de relancer le programme.

Les Eagles comprennent 20 joueurs de 15 pays différents et, même s’ils n’ont pas gagné beaucoup de matchs cette saison, l’année a été fort enrichissante pour ces jeunes athlètes de la 6e à la 12e année.

Les Eagles de l'Académie Saint Mary's d'Edmundston célèbrent après une victoire.

Le nombre des nouveaux arrivants a doublé en deux ans et ils comptent maintenant pour plus de la moitié des 340 élèves de l’école anglophone. 30 nationalités sont représentées au sein de l'établissement.

Son lot de défis et de satisfaction

Ce multiculturalisme apporte son lot de défis, mais encore davantage son lot de satisfaction à l’école et à l’équipe de bénévoles de la formation de soccer, dont l’entraîneur Kevin Topolniski, lui-même d’origine ukrainienne.

L'entraîneur des Eagles de l'Académie Saint Mary's d'Edmundston, Kevin Topolniski.

Il doit non seulement composer à enseigner les rudiments du soccer, mais aussi à se faire comprendre auprès de tous ses joueurs provenant du Bénin, du Cameroun, du Canada, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, du Japon, de Madagascar, de la Roumanie, de la Russie, de l’Arabie saoudite, de la Serbie et du Soudan.

C’est intéressant. Sans ces nouveaux arrivants, il n’y a pas d’équipe. Certains ne parlent pas anglais, d’autres ne parlent pas français. Ils ont des connaissances et des habiletés différentes. Mais en 25 ans d’expérience, c’est la saison la plus satisfaisante , admet Kevin Topolniski, qui était déjà l’entraîneur de l’équipe scolaire quand elle a été dissoute, faute de joueurs, il y a 15 ans.

Une fierté pour les joueurs

Christiano Nde Tchouta Menkam a 11 ans et vient du Cameroun. Pouvoir jouer au soccer dans son école est une source de grande fierté et de satisfaction.

C’est un privilège et j’en suis hyper fier. On a la possibilité d’apprendre avec différents joueurs et différentes techniques. Je me sens super à l’aise. C’est un plaisir de jouer. Le soccer m’aide à traverser des moments plus difficiles, quand ça va mal.

Christiano Nde Tchouta Menkam vient du Cameroun et se plait chez les Eagles de l'Académie Saint Mary's.

Les frères Steeve et Obey Akakpo, du Bénin, font également partie de cette équipe spéciale.

Ça me fait du bien , admet Obey, 13 ans. On a une bonne équipe. On a parfois des mésententes, mais ça va. On a perdu quelques matchs, mais on s’est bien rattrapés.

Obey et Steeve Akakpo, du Bénin, sont fiers de pouvoir jouer pour les Eagles.

Le soccer me rend heureux, très heureux , enchaîne Steeve Akakpo, 11 ans. On a un bon entraîneur, on apprend l’anglais, c'est vraiment cool. De jouer avec des joueurs de différents pays, c’est bien.

La diversité, un avantage

Cette diversité a été un avantage pour l’entraîneur Kevin Topolniski, même si cela a représenté une certaine difficulté de se faire comprendre.

La saison est courte et intense. On a vécu des hauts et des bas, mais on en a retiré beaucoup de satisfaction. Ç’a été difficile, mais plaisant. Quand on a ajouté un peu de complexité dans le jeu, on a vu un peu de frustration des jeunes qui ne comprenaient pas tout le temps. Ç’a été une bonne expérience pour tous les joueurs , estime-t-il.

Les Eagles ont eu droit à de l’aide de Soccer Edmundston et de Soccer Nouveau-Brunswick pour relancer la machine après 15 ans d’absence. Il a notamment fallu trouver des maillots, des culottes courtes et des protège-tibias pour les joueurs.

Avec des informations de Mathilde Pineault