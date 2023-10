Les Services publics du Grand Sudbury font un don de 100 000 $ pour la construction du nouveau laboratoire de véhicules électriques du Collège Cambrian.

Ce nouveau partenariat aidera le Collège à déterminer quelles seront les répercussions des véhicules électriques sur le réseau électrique de la province.

Cet investissement de 100 000 dollars contribuera à stimuler l’innovation et nous rapprochera tous de l’objectif de zéro émission d’ici 2050 , a déclaré Mark Signoretti, président du conseil d’administration des Services publics du Grand Sudbury, dans un communiqué.

Cette prochaine étape est parfaitement logique dans l'évolution de notre partenariat de longue date avec le Collège Cambrian.

Le président-directeur général des Services publics du Grand Sudbury, Frank Kallonen, a souligné pour sa part que le monde est aux premières étapes d’une grande transition énergétique.

Ce laboratoire nous aidera à comprendre les impacts de charges augmentées afin que nous puissions développer des solutions optimales qui fournissent les services dont les clients ont besoin au coût le plus bas possible , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le laboratoire de véhicules électriques du Collège Cambrian de Sudbury comprend désormais un atelier nommé en l'honneur des Services publics du Grand Sudbury. Photo : Avec la permission du Collège Cambrian

Le Plan de gestion communautaire de l’énergie et des émissions du Grand Sudbury a comme objectif la réduction de 1,2 million de tonnes d’émission de gaz à effet de serre attribuables à l’activité humaine d’ici 2050.

La recherche et les activités qui se déroulent au laboratoire de véhicules électriques du Collège Cambrian s'alignent sur deux des actions du plan en matière d’énergie et d’émissions : les transports avec une faible teneur de carbone et la production locale d’énergie propre , peut-on lire dans le communiqué.

La présidente du Collège Cambrian, Kristine Morrissey, affirme que l’investissement des Services publics du Grand Sudbury correspond parfaitement à la façon dont le collège approche l’avenir.