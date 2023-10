Le danseur Daniel Dory : de l’ADN montréalais dans les concerts de Ricky Martin 

Le chanteur portoricain Ricky Martin est de passage à Montréal vendredi à l’occasion de la tournée The Trilogy Tour, avec Pitbull et Enrique Iglesias. Daniel Dory, qui danse à ses côtés depuis huit ans, nous parle de son parcours, des exigences de son art et de son travail, lui qui a foulé la scène avec Lady Gaga, Mariah Carey et plusieurs autres.

Joint par téléphone en direct de l’autobus de tournée de Ricky Martin entre Toronto et Montréal, Daniel Dory ne semble pas trop nerveux à l’idée de son retour à la maison, lui qui est né à Haïti, a grandi à Ahuntsic-Cartierville et réside maintenant à Los Angeles. Il admet toutefois que le concert de vendredi au Centre Bell revêt une importance particulière.

Le show va être super émotif pour moi, parce que la dernière fois que je suis venu à Montréal c’était en 2015, justement avec Ricky Martin. Je suis venu au Canada avec Cher en 2018, mais on n’avait pas fait Montréal , explique-t-il.

Daniel Dory fait partie des sept danseuses et danseurs embauchés par Ricky Martin pour une tournée nord-américaine à trois en compagnie du chanteur espagnol Enrique Iglesias et du rappeur américain d’origine cubaine Pitbull.

Le chorégraphe Luther Brown fait partie de ceux qui signent des numéros de danse pour Ricky Martin dans la tournée Trilogy. L'artiste de Toronto a notamment travaillé avec Janet Jackson, Gwen Stefani et Daddy Yankee.

Je le connais très bien parce que c’était l’un des juges à So You Think You Can Dance Canada, émission à laquelle j’ai participé , explique Daniel Dory, pour qui la compétition télévisée a joué pour beaucoup dans son parcours, lui qui est arrivé 12e sur vingt danseurs et danseuses en 2009.

Rejeté par Taylor Swift, embrassé par Ricky Martin

Le jeune homme a commencé à danser dans le salon familial dès l'âge de 7 ans, fasciné à l’origine par le vidéoclip de Remember The Time de Michael Jackson. J’ai fait "omg, c’est exactement ce que je veux faire" , se rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Dory en spectacle avec Ricky Martin. Photo : Courtoisie/Daniel Dory

Mes parents viennent d’une famille pour laquelle l’éducation est importante. [Mon choix de carrière], ça a été un peu dur au début, mais je pense que le déclic s’est fait quand j’ai passé à Do You Think You Can Dance. Ma mère est venue me voir à Toronto et je pense qu’elle a compris.

C’est après ce concours que Daniel s’est installé à Los Angeles et a commencé à passer des auditions. En 2015, il en passe deux dans la même journée : une pour danser aux côtés de Taylor Swift et une autre pour intégrer l’équipe de Ricky Martin. C’est finalement le chanteur portoricain qui sera séduit par son talent, et son énergie.

Ça va faire 10 ans que je suis avec eux, c’est ma cinquième tournée et c’est vraiment cool, c’est une très belle équipe , explique le danseur.

Le corps, c’est une machine, il faut en prendre soin

Passé le cap de la trentaine, Daniel Dory ne peut qu’insister sur l’importance pour les danseurs et danseuses en herbe de prendre soin de leur corps, et ce le plus tôt possible dans leur parcours.

Quand je regardais les danseurs et danseuses en grandissant, à trente ans ils arrêtaient tout. Ma génération, on est tous un peu plus vieux, mais on danse encore, on est en forme , explique-t-il.

Tout est dans l’alimentation et les exercices. Moi je fais beaucoup de crossfit, et ça m’a beaucoup aidé en vieillissant [...] Ce que je dis aux aspirants danseurs, c’est de faire attention à leur corps, d’aller chez le chiro ou le masseur, de faire beaucoup d’exercices, d’étirements et de s’hydrater.

Daniel Dory met aussi en garde la relève sur l’un des principaux défis du métier, celui de remplir son agenda de façon constante. Parfois, tu peux faire une tournée et après tu n’as pas de job pendant un mois et demi; il y a tellement de concurrence. Le côté le plus difficile, c’est d’être consistant , résume-t-il.

Des ambitions pour le petit et le grand écran

Autre conseil du Montréalais pour la relève : développer sa versatilité, que ce soit en plongeant dans la conception de chorégraphies ou en ajoutant d’autres cordes à son arc, comme le jeu, un rêve toujours inassouvi pour sa part.

J’aimerais beaucoup [jouer à l’écran], particulièrement au Québec. Je me dirige aussi de plus en plus vers la chorégraphie, notamment dans le monde de la mode , explique-t-il.

Mais avant de penser à son avenir, Daniel Dory croit qu’il a encore quelques cases à cocher dans son curriculum vitae. Il aimerait entre autres avoir la chance de danser avec Beyoncé, ou encore de chorégraphier un concert de Céline Dion, dont les concerts sont présentement sur la glace pour des raisons de santé.

Daniel Dory sera en prestation vendredi au Centre Bell de Montréal lors du concert de Ricky Martin, qui clôturera la soirée après les performances de Pitbull et Enrique Iglesias.